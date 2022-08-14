ВСУ за час обстреляли Светлодарск и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Светлодарск и районы Донецка, выпустив 18 снарядов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Светлодарск, Куйбышевский, Кировский, Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 18 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15.38 (совпадает с мск) – населенный пункт Зайцево – населенный пункт Светлодарск: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 16.35 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 16.44 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Светлодарск был освобождён в конце мая. В конце июля была взята под контроль расположенная в городе одна из крупнейших в Европе Углегорская ТЭС.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.