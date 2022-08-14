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ВСУ за час обстреляли Светлодарск и Донецк - РИА Новости, 14.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ за час обстреляли Светлодарск и Донецк
ВСУ за час обстреляли Светлодарск и Донецк - РИА Новости, 14.08.2022
ВСУ за час обстреляли Светлодарск и Донецк
Украинские войска за час обстреляли Светлодарск, Куйбышевский, Кировский, Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 18 снарядов калибром 152... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T17:26
2022-08-14T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
справки
донецк (днр)
светлодарск
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Светлодарск, Куйбышевский, Кировский, Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 18 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15.38 (совпадает с мск) – населенный пункт Зайцево – населенный пункт Светлодарск: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 16.35 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 16.44 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о десяти обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и РСЗО "Град".Светлодарск был освобождён в конце мая. В конце июля была взята под контроль расположенная в городе одна из крупнейших в Европе Углегорская ТЭС.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
светлодарск
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в мире, справки, донецк (днр), светлодарск, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Справки, Донецк (ДНР), Светлодарск, Донецкая Народная Республика, СЦКК
17:26 14.08.2022
 
ВСУ за час обстреляли Светлодарск и Донецк

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Светлодарск и районы Донецка, выпустив 18 снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Светлодарск, Куйбышевский, Кировский, Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 18 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15.38 (совпадает с мск) – населенный пункт Зайцево – населенный пункт Светлодарск: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 16.35 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 16.44 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о десяти обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и РСЗО "Град".
Светлодарск был освобождён в конце мая. В конце июля была взята под контроль расположенная в городе одна из крупнейших в Европе Углегорская ТЭС.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСправкиДонецк (ДНР)СветлодарскДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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