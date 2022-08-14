https://ria.ru/20220814/dnr-1809524173.html

ВСУ за час обстреляли Светлодарск и Донецк

ВСУ за час обстреляли Светлодарск и Донецк - РИА Новости, 14.08.2022

ВСУ за час обстреляли Светлодарск и Донецк

Украинские войска за час обстреляли Светлодарск, Куйбышевский, Кировский, Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 18 снарядов калибром 152... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T17:26

2022-08-14T17:26

2022-08-14T17:26

специальная военная операция на украине

в мире

справки

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светлодарск

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Светлодарск, Куйбышевский, Кировский, Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 18 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15.38 (совпадает с мск) – населенный пункт Зайцево – населенный пункт Светлодарск: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 16.35 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 16.44 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о десяти обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и РСЗО "Град".Светлодарск был освобождён в конце мая. В конце июля была взята под контроль расположенная в городе одна из крупнейших в Европе Углегорская ТЭС.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

светлодарск

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, справки, донецк (днр), светлодарск, донецкая народная республика, сцкк