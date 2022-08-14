https://ria.ru/20220814/dnr-1809495091.html

Украинские боевики обстреляли Еленовку, Донецк и Макеевку

Украинские боевики обстреляли Еленовку, Донецк и Макеевку - РИА Новости, 14.08.2022

Украинские боевики обстреляли Еленовку, Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Еленовку, Макеевку и Донецк из артиллерии, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T14:20

2022-08-14T14:20

2022-08-14T14:20

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

украина

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку, Макеевку и Донецк из артиллерии, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.14 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 13.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка - город Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

украина

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, макеевка, украина, донецк (днр)