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Приватизационные чеки в России

Приватизационные чеки в России - РИА Новости, 14.08.2022

Приватизационные чеки в России

После распада СССР в начале 1990-х годов правительство Российской Федерации инспирировало массовую приватизацию в стране (отчуждение в пользу частных субъектов... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T04:02

2022-08-14T04:02

2022-08-14T04:02

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После распада СССР в начале 1990-х годов правительство Российской Федерации инспирировало массовую приватизацию в стране (отчуждение в пользу частных субъектов экономики государственного имущества). В целях ускорения передачи государственного имущества гражданам России и привлечения к процессу приватизации широких слоев населения были выпущены в соответствии с указом президента РФ "О введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации" № 914 от 14 августа 1992 года приватизационные чеки. Они представляли собой государственные ценные бумаги ограниченного действия и предоставляли право ее владельцам осуществить платеж за приобретаемое в процессе приватизации имущество (акции). За российскими приватизационными чеками закрепилось неофициальное название "ваучер". По задумке, ваучерная приватизация воплощала идею социальной справедливости при переходе от социализма к капитализму. Каждый из россиян, проживавших тогда в стране, получал право на кусочек бывшей общенародной собственности. Каждый чек был выпущен в бумажной форме и имел номинал 10 тысяч рублей в ценах 1992 года. Эта цифра была вычислена следующим образом: все имущество, подлежавшее приватизации, было оценено (исходя из балансовых данных 1984 года) и разделено на количество граждан, которые должны были принять в ней участие. Выпуск приватизационного чека в неименной, предъявительской форме стал результатом компромисса: считалось, что так удастся уменьшить возможность давления директоров предприятий на своих сотрудников. Срок действия приватизационных чеков был установлен с 1 декабря 1992 года по 31 декабря 1993 года, а затем продлен до 1 июля 1994 года. Право на получение чеков имели граждане РФ независимо от их возраста, размера доходов и срока постоянного проживания в РФ, а также военнослужащие РФ, проходившие службу за ее пределами. Ваучеры выдавались населению через систему Сбербанка РФ с взиманием комиссионного сбора в размере 25 рублей в ценах 1992 года. Приватизационный чек был действителен на всей территории РФ независимо от места его выдачи, он широко продавался и обменивался, имел хождение на рынке ценных бумаг. В процессе крупных приватизационных сделок оборот ваучеров на организованных рынках ценных бумаг (биржах Москвы) достигал сотен миллионов рублей по номинальной стоимости чеков. Использование приватизационных чеков в качестве платежного средства при любых сделках, кроме приватизационных, не допускалось. По истечении срока действия, а также после использования для оплаты объекта приватизации они подлежали погашению. Чеки выдавались с октября 1992 года по февраль 1993 года, за этот период 144 миллиона российских граждан получили их. Каждый владелец ваучера имел право использовать свой чек при закрытой подписке на акции своего предприятия; участвовать в чековом аукционе; купить акции чекового инвестиционного фонда (ЧИФ) либо продать свой чек. На специализированных чековых аукционах акции предприятий обменивались на ваучеры. Курс такого обмена определялся количеством заявок и отличался в разных регионах. Так, в Москве за один приватизационный чек на аукционе можно было получить 50 акций ОАО "Газпром", в Московской области – 300 акций, а в Республике Марий Эл – 5900 акций. При обмене приватизационных чеков на акции ЧИФов, которые были созданы в соответствии с указом президента РФ № 1186 от 7 октября 1992 года для аккумулирования ваучеров населения России, граждане становились акционерами этих фондов с соответствующими правами (право на получение дивидендов, право на участие в общем собрании акционеров, право на получение части имущества после ликвидации акционерного общества). При этом гражданин терял право собственности на приватизационные чеки. ЧИФы, в свою очередь, должны были осуществлять обмен приватизационных чеков на акции приватизируемых предприятий и осуществлять иные инвестиционные операции на рынке ценных бумаг с целью получения прибыли. С октября до середины 1994 года в РФ было создано 662 ЧИФа. Большинство населения, не зная, как поступить с ваучерами, просто продавало их (стоимость колебалась по рыночной цене в пределах от четырех тысяч до 29 тысяч рублей). Примерно 40 миллионов граждан обменяли ваучеры на акции своих предприятий; 25 миллионов человек вложили ваучеры в ЧИФы. Часть фондов в дальнейшем была преобразована в акционерные инвестиционные фонды. Однако законодательство 1990-х годов не позволило многим ЧИФам, используя ваучеры граждан, приобретать контрольные пакеты акций перспективных, эффективно развивающихся предприятий, таких как РАО "ЕЭС", "Газпром". Приватизационные чеки (ваучеры) попали на мало эффективные в экономическом смысле предприятия, многие из которых давно обанкротились или работали с убытками. Все это и привело к тому, что деятельность подобных ЧИФов стала убыточной. Многие из них обанкротились, были ликвидированы, и люди, доверившие ваучеры им, в конечном итоге не получили ничего.Только некоторым гражданам удалось тогда обменять ваучеры на акции крупнейших российских компаний, так как возможности инвестировать ваучеры непосредственно в бумаги предприятий были ограниченными. Заработать на ваучерах смогли немногие. Большинству граждан России были предоставлены очень ограниченные возможности, чтобы получить хотя бы малую часть бывшей социалистической собственности. К тому же они тогда не имели никакого представления о фондовом рынке, да и самого фондового рынка в России еще не было.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, ссср, экономика