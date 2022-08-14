https://ria.ru/20220814/biatlon-1809454951.html
Экипажи первого дивизиона принимают участие в "Танковом биатлоне"
Экипажи первого дивизиона принимают участие в "Танковом биатлоне" - РИА Новости, 14.08.2022
Экипажи первого дивизиона принимают участие в "Танковом биатлоне"
Экипажи первого дивизиона принимают участие в индивидуальных гонках "Танкового биатлона". РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T10:21
2022-08-14T10:21
2022-08-14T10:21
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809455843_0:22:600:360_1920x0_80_0_0_d3f98f1f2219b17253081c775fc12284.jpg
Экипажи первого дивизиона принимают участие в индивидуальных гонках "Танкового биатлона".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809455843_46:0:554:381_1920x0_80_0_0_04b29841bb4b5f63658472d1d289b5d9.jpg
LIVE: Экипажи первого дивизиона примут участие в индивидуальных гонках "Танкового биатлона" 2022
LIVE: Экипажи первого дивизиона примут участие в индивидуальных гонках "Танкового биатлона" 2022
2022-08-14T10:21
true
PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, видео
Общество
Экипажи первого дивизиона принимают участие в "Танковом биатлоне"
Экипажи первого дивизиона принимают участие в индивидуальных гонках "Танкового биатлона".
2022-08-14T10:21
true
PT1S
Экипажи первого дивизиона принимают участие в "Танковом биатлоне"
Экипажи первого дивизиона принимают участие в индивидуальных гонках "Танкового биатлона".