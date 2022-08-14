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Глава Минтруда рассказал о ситуации с безработицей в России в 2022 году - РИА Новости, 14.08.2022
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Глава Минтруда рассказал о ситуации с безработицей в России в 2022 году
Глава Минтруда рассказал о ситуации с безработицей в России в 2022 году - РИА Новости, 14.08.2022
Глава Минтруда рассказал о ситуации с безработицей в России в 2022 году
Ситуация с безработицей в России в 2022 году будет сопоставима со средними значениями 2021 года, считает министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T21:04
2022-08-14T21:04
цены на нефть
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
антон котяков
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ситуация с безработицей в России в 2022 году будет сопоставима со средними значениями 2021 года, считает министр труда и социальной защиты Антон Котяков.По его словам, ситуация на рынке труда до конца года во многом будет определяться скоростью адаптации к изменившимся условиям. Он отметил, что ситуация с безработицей осенью несколько изменится, но майская версия макроэкономического прогноза, по мнению Минтруда, в части безработицы несколько завышена."Правительство предпринимает все меры для поддержания ситуации на рынке труда. Сейчас мы сверяем свои оценки с Минэкономразвития, и полагаем, что в целом по году ситуация с безработицей будет сопоставима со средними значениями 2021 года", - сказал Котяков в интервью "Российской газете".
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цены на нефть, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), антон котяков
Цены на нефть, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Антон Котяков
21:04 14.08.2022
 
Глава Минтруда рассказал о ситуации с безработицей в России в 2022 году

Глава Минтруда Котяков: безработица по итогам 2022 года будет сопоставима с 2021 годом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ситуация с безработицей в России в 2022 году будет сопоставима со средними значениями 2021 года, считает министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
По его словам, ситуация на рынке труда до конца года во многом будет определяться скоростью адаптации к изменившимся условиям. Он отметил, что ситуация с безработицей осенью несколько изменится, но майская версия макроэкономического прогноза, по мнению Минтруда, в части безработицы несколько завышена.
"Правительство предпринимает все меры для поддержания ситуации на рынке труда. Сейчас мы сверяем свои оценки с Минэкономразвития, и полагаем, что в целом по году ситуация с безработицей будет сопоставима со средними значениями 2021 года", - сказал Котяков в интервью "Российской газете".
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Цены на нефтьМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Антон Котяков
 
 
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