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Глава Минтруда рассказал о ситуации с безработицей в России в 2022 году
Глава Минтруда рассказал о ситуации с безработицей в России в 2022 году - РИА Новости, 14.08.2022
Глава Минтруда рассказал о ситуации с безработицей в России в 2022 году
Ситуация с безработицей в России в 2022 году будет сопоставима со средними значениями 2021 года, считает министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T21:04
2022-08-14T21:04
2022-08-14T21:04
цены на нефть
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
антон котяков
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ситуация с безработицей в России в 2022 году будет сопоставима со средними значениями 2021 года, считает министр труда и социальной защиты Антон Котяков.По его словам, ситуация на рынке труда до конца года во многом будет определяться скоростью адаптации к изменившимся условиям. Он отметил, что ситуация с безработицей осенью несколько изменится, но майская версия макроэкономического прогноза, по мнению Минтруда, в части безработицы несколько завышена."Правительство предпринимает все меры для поддержания ситуации на рынке труда. Сейчас мы сверяем свои оценки с Минэкономразвития, и полагаем, что в целом по году ситуация с безработицей будет сопоставима со средними значениями 2021 года", - сказал Котяков в интервью "Российской газете".
https://ria.ru/20220725/mintrud-1804700193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), антон котяков
Цены на нефть, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Антон Котяков
Глава Минтруда рассказал о ситуации с безработицей в России в 2022 году
Глава Минтруда Котяков: безработица по итогам 2022 года будет сопоставима с 2021 годом