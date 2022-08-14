https://ria.ru/20220814/bezrabotitsa-1809556727.html

Глава Минтруда рассказал о ситуации с безработицей в России в 2022 году

Глава Минтруда рассказал о ситуации с безработицей в России в 2022 году - РИА Новости, 14.08.2022

Глава Минтруда рассказал о ситуации с безработицей в России в 2022 году

Ситуация с безработицей в России в 2022 году будет сопоставима со средними значениями 2021 года, считает министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T21:04

2022-08-14T21:04

2022-08-14T21:04

цены на нефть

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

антон котяков

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ситуация с безработицей в России в 2022 году будет сопоставима со средними значениями 2021 года, считает министр труда и социальной защиты Антон Котяков.По его словам, ситуация на рынке труда до конца года во многом будет определяться скоростью адаптации к изменившимся условиям. Он отметил, что ситуация с безработицей осенью несколько изменится, но майская версия макроэкономического прогноза, по мнению Минтруда, в части безработицы несколько завышена."Правительство предпринимает все меры для поддержания ситуации на рынке труда. Сейчас мы сверяем свои оценки с Минэкономразвития, и полагаем, что в целом по году ситуация с безработицей будет сопоставима со средними значениями 2021 года", - сказал Котяков в интервью "Российской газете".

https://ria.ru/20220725/mintrud-1804700193.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), антон котяков