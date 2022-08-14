https://ria.ru/20220814/belorussiya-1809555709.html

Премьер Белоруссии заявил о сигналах с Запада о готовности сотрудничать

Премьер Белоруссии заявил о сигналах с Запада о готовности сотрудничать - РИА Новости, 14.08.2022

Премьер Белоруссии заявил о сигналах с Запада о готовности сотрудничать

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что с Запада идут сигналы о готовности сотрудничать с белорусской стороной, и высказал мнение, что произойдет... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T20:57

2022-08-14T20:57

2022-08-14T20:57

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МИНСК, 14 авг – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что с Запада идут сигналы о готовности сотрудничать с белорусской стороной, и высказал мнение, что произойдет отрезвление у западных политиков, выступающих за санкции.Он сказал, что за прошедшие полгода "экспорт Белоруссии в так называемые недружественные страны составил 3,5 миллиарда долларов", и заметил, что это немало."Санкции, которые вводятся и в отношении России, и Беларуси, они рикошетом бьют по тем, кто это делает. Европа готовится к тяжелейшей зиме. Отказаться от газа, не отказаться, (там призывают население – ред.) мыться реже, кондиционеры не включать и так далее. Белорусская топливная древесина, пеллеты… помогли бы решить этот вопрос для населения. Поэтому, я думаю, очень скоро мы увидим определенные изменения. Человек всегда голосует, как это говорится, холодильником", - подчеркнул премьер.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине, которая началась 24 февраля.

https://ria.ru/20220814/defitsit-1809552952.html

https://ria.ru/20220812/pushkov-1809045926.html

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в мире, белоруссия, россия, европа