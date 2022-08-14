https://ria.ru/20220814/astrologiya-1809257318.html

Уверенность, спонтанность, улаживание конфликтов: чему учат знаки зодиака

Уверенность, спонтанность, улаживание конфликтов: чему учат знаки зодиака - РИА Новости, 14.08.2022

Уверенность, спонтанность, улаживание конфликтов: чему учат знаки зодиака

Умение наслаждаться жизнью, мужественно преодолевать сложности и разрешать конфликтные ситуации – у представителей разных знаков зодиака свои сильные стороны... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T04:50

2022-08-14T04:50

2022-08-14T04:50

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Умение наслаждаться жизнью, мужественно преодолевать сложности и разрешать конфликтные ситуации – у представителей разных знаков зодиака свои сильные стороны. Астрологи рассказали Times of India, чему можно научиться у каждого из них.Овны – отличный пример спонтанности и умения наслаждаться каждым мгновением.Тельцы научат придерживаться высоких стандартов и думать, что вы заслуживаете самого лучшего.Близнецы знают, как получать удовольствие от жизни, и покажут, как не воспринимать все слишком серьезно.Раки лучше других умеют делиться переживаниями с любимым человеком, что очень важно для качественных отношений.У Львов можно подсмотреть, как обрести уверенность и не сомневаться в себе.Дева будет рядом с вами в трудные времена и продемонстрирует, как важна поддержка близких.Весы – мастера улаживать конфликтные ситуации, спокойно обосновывая свою позицию.Скорпионы – настоящие труженики, их пример вдохновит на движение вперед, и никакие препятствия вас не остановят.Стрельцы научат выходить из зоны комфорта и не бояться нового.Козероги яростно будут вас защищать, убеждая в необходимости преодолевать сложности ради себя и своих близких.Водолеи помогут расширить кругозор и на зацикливаться на себе и своих проблемах.Рыбы научат верить в себя, оставляя все плохое позади, и продолжать жить, смеяться и любить во что бы то ни стало.

https://ria.ru/20220807/goroskop-1807051990.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

гороскоп, знаки зодиака, стиль жизни, новости культуры