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Уверенность, спонтанность, улаживание конфликтов: чему учат знаки зодиака - РИА Новости, 14.08.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220814/astrologiya-1809257318.html
Уверенность, спонтанность, улаживание конфликтов: чему учат знаки зодиака
Уверенность, спонтанность, улаживание конфликтов: чему учат знаки зодиака - РИА Новости, 14.08.2022
Уверенность, спонтанность, улаживание конфликтов: чему учат знаки зодиака
Умение наслаждаться жизнью, мужественно преодолевать сложности и разрешать конфликтные ситуации – у представителей разных знаков зодиака свои сильные стороны... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T04:50
2022-08-14T04:50
культура
гороскоп
знаки зодиака
стиль жизни
новости культуры
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Умение наслаждаться жизнью, мужественно преодолевать сложности и разрешать конфликтные ситуации – у представителей разных знаков зодиака свои сильные стороны. Астрологи рассказали Times of India, чему можно научиться у каждого из них.Овны – отличный пример спонтанности и умения наслаждаться каждым мгновением.Тельцы научат придерживаться высоких стандартов и думать, что вы заслуживаете самого лучшего.Близнецы знают, как получать удовольствие от жизни, и покажут, как не воспринимать все слишком серьезно.Раки лучше других умеют делиться переживаниями с любимым человеком, что очень важно для качественных отношений.У Львов можно подсмотреть, как обрести уверенность и не сомневаться в себе.Дева будет рядом с вами в трудные времена и продемонстрирует, как важна поддержка близких.Весы – мастера улаживать конфликтные ситуации, спокойно обосновывая свою позицию.Скорпионы – настоящие труженики, их пример вдохновит на движение вперед, и никакие препятствия вас не остановят.Стрельцы научат выходить из зоны комфорта и не бояться нового.Козероги яростно будут вас защищать, убеждая в необходимости преодолевать сложности ради себя и своих близких.Водолеи помогут расширить кругозор и на зацикливаться на себе и своих проблемах.Рыбы научат верить в себя, оставляя все плохое позади, и продолжать жить, смеяться и любить во что бы то ни стало.
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Алина Кравцова
Алина Кравцова
Новости
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РИА Новости
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гороскоп, знаки зодиака, стиль жизни, новости культуры
Культура, гороскоп, знаки зодиака, Стиль жизни, Новости культуры
04:50 14.08.2022
 
Уверенность, спонтанность, улаживание конфликтов: чему учат знаки зодиака

Астрологи назвали вещи, которым может научить каждый знак зодиака

© Depositphotos / Diana.mironenkoЖенщина и мужчина
Женщина и мужчина - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Depositphotos / Diana.mironenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Умение наслаждаться жизнью, мужественно преодолевать сложности и разрешать конфликтные ситуации – у представителей разных знаков зодиака свои сильные стороны. Астрологи рассказали Times of India, чему можно научиться у каждого из них.
Овны – отличный пример спонтанности и умения наслаждаться каждым мгновением.
Тельцы научат придерживаться высоких стандартов и думать, что вы заслуживаете самого лучшего.
Близнецы знают, как получать удовольствие от жизни, и покажут, как не воспринимать все слишком серьезно.
Раки лучше других умеют делиться переживаниями с любимым человеком, что очень важно для качественных отношений.
У Львов можно подсмотреть, как обрести уверенность и не сомневаться в себе.
Дева будет рядом с вами в трудные времена и продемонстрирует, как важна поддержка близких.
Весы – мастера улаживать конфликтные ситуации, спокойно обосновывая свою позицию.
Скорпионы – настоящие труженики, их пример вдохновит на движение вперед, и никакие препятствия вас не остановят.
Стрельцы научат выходить из зоны комфорта и не бояться нового.
Козероги яростно будут вас защищать, убеждая в необходимости преодолевать сложности ради себя и своих близких.
Водолеи помогут расширить кругозор и на зацикливаться на себе и своих проблемах.
Рыбы научат верить в себя, оставляя все плохое позади, и продолжать жить, смеяться и любить во что бы то ни стало.
Молодая пара с мобильными устройствами - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 06:11Культура
Названы бескомпромиссные, ревнивые и завистливые знаки зодиака
 
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