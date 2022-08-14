https://ria.ru/20220814/armeniya-1809529222.html

Министр обороны Армении отправился в Россию на встречу с Шойгу

Министр обороны Армении отправился в Россию на встречу с Шойгу - РИА Новости, 14.08.2022

Министр обороны Армении отправился в Россию на встречу с Шойгу

Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился в воскресенье с рабочим визитом в Россию, где планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу,... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T18:07

2022-08-14T18:07

2022-08-14T18:07

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армения

министерство обороны армении

сергей шойгу

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ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился в воскресенье с рабочим визитом в Россию, где планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщили в пресс-службе военного ведомства.Отмечается также, что предусмотрены встречи и с другими высокопоставленными должностными лицами.В июне пресс-служба армянского минобороны сообщала, что Шойгу и Папикян планируют встретиться в августе в Москве.

https://ria.ru/20220813/armeniya-1809377912.html

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в мире, россия, армения, министерство обороны армении, сергей шойгу