https://ria.ru/20220814/armeniya-1809529222.html
Министр обороны Армении отправился в Россию на встречу с Шойгу
Министр обороны Армении отправился в Россию на встречу с Шойгу - РИА Новости, 14.08.2022
Министр обороны Армении отправился в Россию на встречу с Шойгу
Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился в воскресенье с рабочим визитом в Россию, где планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу,... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T18:07
2022-08-14T18:07
2022-08-14T18:07
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ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился в воскресенье с рабочим визитом в Россию, где планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщили в пресс-службе военного ведомства.Отмечается также, что предусмотрены встречи и с другими высокопоставленными должностными лицами.В июне пресс-служба армянского минобороны сообщала, что Шойгу и Папикян планируют встретиться в августе в Москве.
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в мире, россия, армения, министерство обороны армении, сергей шойгу
В мире, Россия, Армения, Министерство обороны Армении, Сергей Шойгу
Министр обороны Армении отправился в Россию на встречу с Шойгу
Министр обороны Армении Папикян отправился в Россию на запланированную встречу с Шойгу