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В МИД прокомментировали задержание российских журналистов в Эстонии - РИА Новости, 13.08.2022
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В МИД прокомментировали задержание российских журналистов в Эстонии
В МИД прокомментировали задержание российских журналистов в Эстонии - РИА Новости, 13.08.2022
В МИД прокомментировали задержание российских журналистов в Эстонии
Российское посольство в Эстонии держит на контроле ситуацию с задержанными журналистами "Известий" и предпринимает все необходимое для содействия им, заявила... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T00:23
2022-08-13T02:18
в мире
эстония
т-34
известия (газета)
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российское посольство в Эстонии держит на контроле ситуацию с задержанными журналистами "Известий" и предпринимает все необходимое для содействия им, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее издание сообщило, что корреспондента и оператора "Известий" Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева задержали в Эстонии, в чем их обвиняют - неизвестно. Журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника
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в мире, эстония, т-34, известия (газета), мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Эстония, Т-34, Известия (газета), Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
00:23 13.08.2022 (обновлено: 02:18 13.08.2022)
 
В МИД прокомментировали задержание российских журналистов в Эстонии

Посольство России следит за ситуацией с задержанием журналистов "Известий" в Эстонии

© Flickr / Siyad MaЭстонская полиция
Эстонская полиция - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Flickr / Siyad Ma
Эстонская полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российское посольство в Эстонии держит на контроле ситуацию с задержанными журналистами "Известий" и предпринимает все необходимое для содействия им, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее издание сообщило, что корреспондента и оператора "Известий" Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева задержали в Эстонии, в чем их обвиняют - неизвестно. Журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника
"Посольство России в Эстонии держит на контроле данную ситуацию. Предпринимаются все необходимые действия для оказания необходимого содействия российским журналистам. К месту их нахождения направлен консульский сотрудник", - приводит издание ответ Захаровой на его запрос.
 
В миреЭстонияТ-34Известия (газета)Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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