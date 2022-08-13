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В МИД прокомментировали задержание российских журналистов в Эстонии

В МИД прокомментировали задержание российских журналистов в Эстонии - РИА Новости, 13.08.2022

В МИД прокомментировали задержание российских журналистов в Эстонии

Российское посольство в Эстонии держит на контроле ситуацию с задержанными журналистами "Известий" и предпринимает все необходимое для содействия им, заявила... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T00:23

2022-08-13T00:23

2022-08-13T02:18

в мире

эстония

т-34

известия (газета)

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российское посольство в Эстонии держит на контроле ситуацию с задержанными журналистами "Известий" и предпринимает все необходимое для содействия им, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее издание сообщило, что корреспондента и оператора "Известий" Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева задержали в Эстонии, в чем их обвиняют - неизвестно. Журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника

эстония

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, эстония, т-34, известия (газета), мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)