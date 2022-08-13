07:28 13.08.2022 (обновлено: 08:58 13.08.2022)
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР 120-миллиметровыми минами
© Александр ЕгорцевОставшийся после минометного огня ВСУ корпус снаряда
© Александр Егорцев
ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) крупнокалиберными минами, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по направлению: 04:45 — н.п. Зайцево (северное) — н.п. Зайцево (южное): выпущено шесть мин калибром 120 мм", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.