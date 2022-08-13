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Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 13.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/zaytsevo-1809325483.html
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 13.08.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) крупнокалиберными минами, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T07:28
2022-08-13T08:58
специальная военная операция на украине
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) крупнокалиберными минами, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
07:28 13.08.2022 (обновлено: 08:58 13.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР 120-миллиметровыми минами

© Александр ЕгорцевОставшийся после минометного огня ВСУ корпус снаряда
Оставшийся после минометного огня ВСУ корпус снаряда
© Александр Егорцев
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ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) крупнокалиберными минами, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по направлению: 04:45 — н.п. Зайцево (северное) — н.п. Зайцево (южное): выпущено шесть мин калибром 120 мм", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.
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