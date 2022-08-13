https://ria.ru/20220813/zaytsevo-1809325483.html

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 13.08.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) крупнокалиберными минами, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T07:28

2022-08-13T07:28

2022-08-13T08:58

специальная военная операция на украине

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днр

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) крупнокалиберными минами, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.

https://ria.ru/20220813/lnr-1809326064.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, днр, ситуация в днр и лнр