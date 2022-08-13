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"Дошло до того, что мы радуемся воде" – засуха усиливает энергокризис в ЕС
"Дошло до того, что мы радуемся воде" – засуха усиливает энергокризис в ЕС - РИА Новости, 13.08.2022
"Дошло до того, что мы радуемся воде" – засуха усиливает энергокризис в ЕС
Энергетический кризис в Европе может усилиться из-за проблем Норвегии с электричеством.
2022-08-13T20:53
2022-08-13T20:53
2022-08-13T20:53
видео
экономика
европа
электричество
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Аномально засушливая погода в Норвегии привела к снижению уровня воды в реках и сокращению производства энергии ГЭС. Запасы питьевой воды в этой стране оказались на рекордно низком уровне. Правительство планирует ограничить экспорт электроэнергии, что усугубит проблемы с энергообеспечением в Германии, Нидерландах и Англии. Атомные электростанции во Франции не могут работать в полную силу из-за слишком теплой воды в реках. В Германии затруднено судоходство по Рейну. А в Италии от засухи и обмеления рек сильно страдает сельское хозяйство.
европа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0d/1809422891_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7595663d7d9eb82f047153e4be953cea.jpg
"Дошло до того, что мы радуемся воде" – засуха обострила энергокризис в ЕС
Аномальная засушливая погода в Норвегии привела к снижению уровня воды в реках и сокращению производства энергии ГЭС. Запасы питьевой воды в этой стране оказались на рекордно низком уровне. Правительство Норвегии планирует ограничить экспорт электроэнергии, что усугубит проблемы с энергообеспечением в Германии, Нидерландах и Англии. Атомные электростанции во Франции не могут работать в полную силу из-за слишком теплой воды в реках. В Германии затруднено судоходство по Рейну. А в Италии от засухи и обмеления рек сильно страдает сельское хозяйство.
2022-08-13T20:53
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PT2M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, экономика, европа, электричество, видео
Видео, Экономика, Европа, Электричество
"Дошло до того, что мы радуемся воде" – засуха усиливает энергокризис в ЕС
Энергетический кризис в Европе может усилиться из-за проблем Норвегии с электричеством.