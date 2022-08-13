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"Дошло до того, что мы радуемся воде" – засуха усиливает энергокризис в ЕС

"Дошло до того, что мы радуемся воде" – засуха усиливает энергокризис в ЕС - РИА Новости, 13.08.2022

"Дошло до того, что мы радуемся воде" – засуха усиливает энергокризис в ЕС

Энергетический кризис в Европе может усилиться из-за проблем Норвегии с электричеством.

2022-08-13T20:53

2022-08-13T20:53

2022-08-13T20:53

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электричество

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Аномально засушливая погода в Норвегии привела к снижению уровня воды в реках и сокращению производства энергии ГЭС. Запасы питьевой воды в этой стране оказались на рекордно низком уровне. Правительство планирует ограничить экспорт электроэнергии, что усугубит проблемы с энергообеспечением в Германии, Нидерландах и Англии. Атомные электростанции во Франции не могут работать в полную силу из-за слишком теплой воды в реках. В Германии затруднено судоходство по Рейну. А в Италии от засухи и обмеления рек сильно страдает сельское хозяйство.

европа

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2022

Алиса Абакумова

Алиса Абакумова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Дошло до того, что мы радуемся воде" – засуха обострила энергокризис в ЕС Аномальная засушливая погода в Норвегии привела к снижению уровня воды в реках и сокращению производства энергии ГЭС. Запасы питьевой воды в этой стране оказались на рекордно низком уровне. Правительство Норвегии планирует ограничить экспорт электроэнергии, что усугубит проблемы с энергообеспечением в Германии, Нидерландах и Англии. Атомные электростанции во Франции не могут работать в полную силу из-за слишком теплой воды в реках. В Германии затруднено судоходство по Рейну. А в Италии от засухи и обмеления рек сильно страдает сельское хозяйство. 2022-08-13T20:53 true PT2M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Абакумова

видео, экономика, европа, электричество, видео