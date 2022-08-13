https://ria.ru/20220813/yakutiya-1809322991.html
В Якутии продолжают действовать семь лесных пожаров
В Якутии продолжают действовать семь лесных пожаров - РИА Новости, 13.08.2022
В Якутии продолжают действовать семь лесных пожаров
Семь лесных пожаров осталось потушить в Якутии, в прошлом году в это время действовало свыше 170 очагов, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T06:00
2022-08-13T06:00
2022-08-13T06:00
республика саха (якутия)
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Семь лесных пожаров осталось потушить в Якутии, в прошлом году в это время действовало свыше 170 очагов, сообщает оперативный штаб республики.Режим ЧС регионального характера сняли в Якутии в связи со стабилизацией ситуации с лесными пожарами.По данным оперштаба, за прошедшие сутки на территории республики ликвидировали 19 лесных пожаров общей площадью 139 037 га в Алданском, Усть-Майском районах.После грозы один очаг обнаружен в Среднеколымском районе.В тушении лесных пожаров задействованы 537 человек, 8 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Происшествия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии продолжают действовать семь лесных пожаров
Оперштаб: в Якутии продолжают действовать семь лесных пожаров на площади 57 тысяч гектаров
ЯКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Семь лесных пожаров осталось потушить в Якутии, в прошлом году в это время действовало свыше 170 очагов, сообщает оперативный штаб республики.
Режим ЧС регионального характера сняли в Якутии в связи со стабилизацией ситуации с лесными пожарами.
По данным оперштаба, за прошедшие сутки на территории республики ликвидировали 19 лесных пожаров общей площадью 139 037 га в Алданском, Усть-Майском районах.
"В Якутии остались действовать только семь лесных пожаров… на общей площади 57 198 га, из них по два в Усть-Майском и Среднеколымском районах, по одному в Оймяконском, Томпонском, Нижнеколымском районах. Также продолжают действовать два ландшафтных пожара на землях иных категорий на общей площади 66 га в Оймяконском районе. 13 августа прошлого года действовало 172 лесных пожара на общей площади 4 058 518,5 га", - говорится в сообщении.
После грозы один очаг обнаружен в Среднеколымском районе.
В тушении лесных пожаров задействованы 537 человек, 8 единиц техники.