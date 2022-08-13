https://ria.ru/20220813/yakutiya-1809322991.html

В Якутии продолжают действовать семь лесных пожаров

В Якутии продолжают действовать семь лесных пожаров - РИА Новости, 13.08.2022

В Якутии продолжают действовать семь лесных пожаров

Семь лесных пожаров осталось потушить в Якутии, в прошлом году в это время действовало свыше 170 очагов, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T06:00

2022-08-13T06:00

2022-08-13T06:00

республика саха (якутия)

происшествия

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805584462_20:0:808:443_1920x0_80_0_0_4bd05ba8923a5260db636fef1ec20640.jpg

ЯКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Семь лесных пожаров осталось потушить в Якутии, в прошлом году в это время действовало свыше 170 очагов, сообщает оперативный штаб республики.Режим ЧС регионального характера сняли в Якутии в связи со стабилизацией ситуации с лесными пожарами.По данным оперштаба, за прошедшие сутки на территории республики ликвидировали 19 лесных пожаров общей площадью 139 037 га в Алданском, Усть-Майском районах.После грозы один очаг обнаружен в Среднеколымском районе.В тушении лесных пожаров задействованы 537 человек, 8 единиц техники.

https://ria.ru/20220812/yugra-1809096499.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

происшествия, республика саха (якутия)