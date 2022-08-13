https://ria.ru/20220813/vsu-1809346982.html

Украинские войска потеряли в ДНР более 20 человек за сутки

Украинские войска потеряли в ДНР более 20 человек за сутки - РИА Новости, 13.08.2022

Украинские войска потеряли в ДНР более 20 человек за сутки

Украинские войска за сутки потеряли более 20 человек, одну радиолокационную систему и 2 бронетранспортера, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T10:49

2022-08-13T10:49

2022-08-13T10:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 20 человек, одну радиолокационную систему и 2 бронетранспортера, сообщает Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна РЛС КББ AN/TPQ-50, два бронетранспортера и более 20 человек личного состава", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины