https://ria.ru/20220813/vsu-1809346982.html
Украинские войска потеряли в ДНР более 20 человек за сутки
Украинские войска потеряли в ДНР более 20 человек за сутки - РИА Новости, 13.08.2022
Украинские войска потеряли в ДНР более 20 человек за сутки
Украинские войска за сутки потеряли более 20 человек, одну радиолокационную систему и 2 бронетранспортера, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T10:49
2022-08-13T10:49
2022-08-13T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_9aad6b6d917d4edfa94c2de99242c30d.jpg
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 20 человек, одну радиолокационную систему и 2 бронетранспортера, сообщает Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна РЛС КББ AN/TPQ-50, два бронетранспортера и более 20 человек личного состава", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_12230f535a82907afbdf26903c748659.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска потеряли в ДНР более 20 человек за сутки
В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки потеряли в республике более 20 человек и два БТР