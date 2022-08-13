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Народная милиция ДНР сообщила о четырех погибших бойцах республики за сутки - РИА Новости, 13.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/voennye-1809415364.html
Народная милиция ДНР сообщила о четырех погибших бойцах республики за сутки
Народная милиция ДНР сообщила о четырех погибших бойцах республики за сутки - РИА Новости, 13.08.2022
Народная милиция ДНР сообщила о четырех погибших бойцах республики за сутки
Четыре защитника ДНР погибли за сутки при исполнении воинского долга, 7 пострадали, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T19:46
2022-08-13T19:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Четыре защитника ДНР погибли за сутки при исполнении воинского долга, 7 пострадали, сообщает Народная милиция республики."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость четыре защитника Донецкой Народной Республики погибли и семь получили ранения", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
19:46 13.08.2022
 
Народная милиция ДНР сообщила о четырех погибших бойцах республики за сутки

Народная милиция ДНР сообщила о четырех погибших военных республики за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Четыре защитника ДНР погибли за сутки при исполнении воинского долга, 7 пострадали, сообщает Народная милиция республики.
"С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость четыре защитника Донецкой Народной Республики погибли и семь получили ранения", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Не хочу возвращаться в Украину – пленный о возможном обмене. Видео Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 13:21
Украинский военный заявил, что не вернется на родину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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