https://ria.ru/20220813/voennye-1809415364.html

Народная милиция ДНР сообщила о четырех погибших бойцах республики за сутки

Народная милиция ДНР сообщила о четырех погибших бойцах республики за сутки - РИА Новости, 13.08.2022

Народная милиция ДНР сообщила о четырех погибших бойцах республики за сутки

Четыре защитника ДНР погибли за сутки при исполнении воинского долга, 7 пострадали, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T19:46

2022-08-13T19:46

2022-08-13T19:46

специальная военная операция на украине

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донбасс

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Четыре защитника ДНР погибли за сутки при исполнении воинского долга, 7 пострадали, сообщает Народная милиция республики."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость четыре защитника Донецкой Народной Республики погибли и семь получили ранения", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220813/plennyy-1809364782.html

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина, ситуация в днр и лнр