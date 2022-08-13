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Народная милиция ДНР сообщила о четырех погибших бойцах республики за сутки
Народная милиция ДНР сообщила о четырех погибших бойцах республики за сутки - РИА Новости, 13.08.2022
Народная милиция ДНР сообщила о четырех погибших бойцах республики за сутки
Четыре защитника ДНР погибли за сутки при исполнении воинского долга, 7 пострадали, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T19:46
2022-08-13T19:46
2022-08-13T19:46
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Четыре защитника ДНР погибли за сутки при исполнении воинского долга, 7 пострадали, сообщает Народная милиция республики."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость четыре защитника Донецкой Народной Республики погибли и семь получили ранения", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Народная милиция ДНР сообщила о четырех погибших бойцах республики за сутки
Народная милиция ДНР сообщила о четырех погибших военных республики за сутки