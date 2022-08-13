Рейтинг@Mail.ru
Павильон "Радиоэлектроника и связь": установка скульптур - РИА Новости, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220813/vdnkh-1809345361.html
Павильон "Радиоэлектроника и связь": установка скульптур
Павильон "Радиоэлектроника и связь": установка скульптур - РИА Новости, 13.08.2022
Павильон "Радиоэлектроника и связь": установка скульптур
На ВДНХ продолжают воссоздавать павильон "Радиоэлектроника и связь". Ему восстанавливают исторический облик. Одним из важных этапов работ было возвращение скульптур на крышу здания. Как они выглядят, как это проходило и когда можно будет увидеть павильон в первозданном виде – смотрите в нашем ролике.
2022-08-13T10:24
2022-08-13T10:24
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0d/1809344749_0:45:3483:2004_1920x0_80_0_0_eda53a4ec83c50f390fd3572b1a38f51.png
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алина Прокофьева
Алина Прокофьева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Павильон "Радиоэлектроника и связь": установка скульптур
На ВДНХ продолжают воссоздавать павильон «Радиоэлектроника и связь». Ему восстанавливают исторический облик. Одним из важных этапов работ было возвращение скульптур на крышу здания. Как они выглядят, как это проходило и когда можно будет увидеть павильон в первозданном виде — смотрите в нашем ролике.
2022-08-13T10:24
true
PT1M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0d/1809344749_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_ccb03b2496f87e65026b3b20382c0915.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, вднх, реконструкция, реставрация, городское хозяйство москвы
Москва, ВДНХ, Реконструкция, Реставрация, Городское хозяйство Москвы
Павильон "Радиоэлектроника и связь": установка скульптур
На ВДНХ продолжают воссоздавать павильон "Радиоэлектроника и связь". Ему восстанавливают исторический облик. Одним из важных этапов работ было возвращение скульптур на крышу здания. Как они выглядят, как это проходило и когда можно будет увидеть павильон в первозданном виде – смотрите в нашем ролике.
2022-08-13T10:24
true
PT1M21S
10:24 13.08.2022
 

Павильон "Радиоэлектроника и связь": установка скульптур

Читать ria.ru в
На ВДНХ продолжают воссоздавать павильон "Радиоэлектроника и связь". Ему восстанавливают исторический облик. Одним из важных этапов работ было возвращение скульптур на крышу здания. Как они выглядят, как это проходило и когда можно будет увидеть павильон в первозданном виде – смотрите в нашем ролике.
 
ВДНХМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала