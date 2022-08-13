Павильон "Радиоэлектроника и связь": установка скульптур

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На ВДНХ продолжают воссоздавать павильон "Радиоэлектроника и связь". Ему восстанавливают исторический облик. Одним из важных этапов работ было возвращение скульптур на крышу здания. Как они выглядят, как это проходило и когда можно будет увидеть павильон в первозданном виде – смотрите в нашем ролике.