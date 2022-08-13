https://ria.ru/20220813/vdnkh-1809345361.html
Павильон "Радиоэлектроника и связь": установка скульптур
Павильон "Радиоэлектроника и связь": установка скульптур - РИА Новости, 13.08.2022
Павильон "Радиоэлектроника и связь": установка скульптур
На ВДНХ продолжают воссоздавать павильон "Радиоэлектроника и связь". Ему восстанавливают исторический облик. Одним из важных этапов работ было возвращение скульптур на крышу здания. Как они выглядят, как это проходило и когда можно будет увидеть павильон в первозданном виде – смотрите в нашем ролике.
2022-08-13T10:24
2022-08-13T10:24
2022-08-13T10:24
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Павильон "Радиоэлектроника и связь": установка скульптур
На ВДНХ продолжают воссоздавать павильон «Радиоэлектроника и связь». Ему восстанавливают исторический облик. Одним из важных этапов работ было возвращение скульптур на крышу здания. Как они выглядят, как это проходило и когда можно будет увидеть павильон в первозданном виде — смотрите в нашем ролике.
2022-08-13T10:24
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PT1M21S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, вднх, реконструкция, реставрация, городское хозяйство москвы
Москва, ВДНХ, Реконструкция, Реставрация, Городское хозяйство Москвы
Павильон "Радиоэлектроника и связь": установка скульптур
На ВДНХ продолжают воссоздавать павильон "Радиоэлектроника и связь". Ему восстанавливают исторический облик. Одним из важных этапов работ было возвращение скульптур на крышу здания. Как они выглядят, как это проходило и когда можно будет увидеть павильон в первозданном виде – смотрите в нашем ролике.
2022-08-13T10:24
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PT1M21S
Павильон "Радиоэлектроника и связь": установка скульптур
На ВДНХ продолжают воссоздавать павильон "Радиоэлектроника и связь". Ему восстанавливают исторический облик. Одним из важных этапов работ было возвращение скульптур на крышу здания. Как они выглядят, как это проходило и когда можно будет увидеть павильон в первозданном виде – смотрите в нашем ролике.