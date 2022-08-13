https://ria.ru/20220813/turtsiya-1809327066.html
Турция требует у США скорее решить вопрос по истребителям F-16, пишут СМИ
Турция требует у США скорее решить вопрос по истребителям F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2022
Турция требует у США скорее решить вопрос по истребителям F-16, пишут СМИ
Турция выступила против затягивания закупки у Штатов истребителей F-16 и требует от Пентагона представить вопрос Конгрессу США, пишет в субботу газета Sabah со... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T08:05
2022-08-13T08:05
2022-08-13T08:05
в мире
джо байден
кириакос мицотакис
греция
министерство обороны сша
конгресс сша
турция
сша
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АНКАРА, 13 авг - РИА Новости. Турция выступила против затягивания закупки у Штатов истребителей F-16 и требует от Пентагона представить вопрос Конгрессу США, пишет в субботу газета Sabah со ссылкой на источники.Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16. Между тем, группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что турецкий президент Тайип Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей."Турция не хочет, чтобы эта проблема подвергалась длительной процедуре и затягиванию процесса. По этой причине она ведет переговоры с Пентагоном и требует, чтобы вопрос был представлен Конгрессу США", - пишет издание.Газета уточняет, что "если используется этот метод, Конгресс должен утвердить вопрос в течение определенного периода времени".
https://ria.ru/20220802/turtsiya-1806591000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, джо байден, кириакос мицотакис, греция, министерство обороны сша, конгресс сша, турция, сша, f-16
В мире, Джо Байден, Кириакос Мицотакис, Греция, Министерство обороны США, Конгресс США, Турция, США, F-16
Турция требует у США скорее решить вопрос по истребителям F-16, пишут СМИ
Sabah: Турция потребовала от Пентагона представить вопрос об истребителях F-16 Конгрессу