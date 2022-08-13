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В США выросли цены на кетчуп и соусы, пишут СМИ
В США выросли цены на кетчуп и соусы, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2022
В США выросли цены на кетчуп и соусы, пишут СМИ
Засуха, рост цен на топливо и удобрения в США приводят к подорожанию томатов, томатных соусов и кетчупов, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T17:34
2022-08-13T17:34
2022-08-13T17:34
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калифорния
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Засуха, рост цен на топливо и удобрения в США приводят к подорожанию томатов, томатных соусов и кетчупов, передает агентство Блумберг."С одной стороны, засуха влияет на издержки, потому что у вас нет достаточно воды, чтобы вести хозяйство на ваших акрах, а с другой стороны... растут цены на топливо и удобрения", - приводит агентство слова Майка Монтны, главы ассоциации производителей томатов Калифорнии.Отмечается, что цены на томатную пасту компании Ingoram, среди клиентов которой одни из крупнейших американских марок продуктов питания, выросли на 80% по сравнению с прошлым годом.Согласно сообщению агентства, Калифорния является мировым лидером по производству переработанных томатов.
https://ria.ru/20220810/dollar-1808468703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, калифорния
В США выросли цены на кетчуп и соусы, пишут СМИ
Блумберг: засуха, рост цен на топливо и удобрения в США ведут к подорожанию соусов