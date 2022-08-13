https://ria.ru/20220813/sous-1809395808.html

В США выросли цены на кетчуп и соусы, пишут СМИ

В США выросли цены на кетчуп и соусы, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2022

В США выросли цены на кетчуп и соусы, пишут СМИ

Засуха, рост цен на топливо и удобрения в США приводят к подорожанию томатов, томатных соусов и кетчупов, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T17:34

2022-08-13T17:34

2022-08-13T17:34

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сша

калифорния

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Засуха, рост цен на топливо и удобрения в США приводят к подорожанию томатов, томатных соусов и кетчупов, передает агентство Блумберг."С одной стороны, засуха влияет на издержки, потому что у вас нет достаточно воды, чтобы вести хозяйство на ваших акрах, а с другой стороны... растут цены на топливо и удобрения", - приводит агентство слова Майка Монтны, главы ассоциации производителей томатов Калифорнии.Отмечается, что цены на томатную пасту компании Ingoram, среди клиентов которой одни из крупнейших американских марок продуктов питания, выросли на 80% по сравнению с прошлым годом.Согласно сообщению агентства, Калифорния является мировым лидером по производству переработанных томатов.

https://ria.ru/20220810/dollar-1808468703.html

сша

калифорния

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, калифорния