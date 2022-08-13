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В США выросли цены на кетчуп и соусы, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2022
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В США выросли цены на кетчуп и соусы, пишут СМИ
В США выросли цены на кетчуп и соусы, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2022
В США выросли цены на кетчуп и соусы, пишут СМИ
Засуха, рост цен на топливо и удобрения в США приводят к подорожанию томатов, томатных соусов и кетчупов, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T17:34
2022-08-13T17:34
в мире
сша
калифорния
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Засуха, рост цен на топливо и удобрения в США приводят к подорожанию томатов, томатных соусов и кетчупов, передает агентство Блумберг."С одной стороны, засуха влияет на издержки, потому что у вас нет достаточно воды, чтобы вести хозяйство на ваших акрах, а с другой стороны... растут цены на топливо и удобрения", - приводит агентство слова Майка Монтны, главы ассоциации производителей томатов Калифорнии.Отмечается, что цены на томатную пасту компании Ingoram, среди клиентов которой одни из крупнейших американских марок продуктов питания, выросли на 80% по сравнению с прошлым годом.Согласно сообщению агентства, Калифорния является мировым лидером по производству переработанных томатов.
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в мире, сша, калифорния
В мире, США, Калифорния
17:34 13.08.2022
 
В США выросли цены на кетчуп и соусы, пишут СМИ

Блумберг: засуха, рост цен на топливо и удобрения в США ведут к подорожанию соусов

© AP Photo / Nam Y. HuhСупермаркет в США
Супермаркет в США - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Nam Y. Huh
Супермаркет в США . Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Засуха, рост цен на топливо и удобрения в США приводят к подорожанию томатов, томатных соусов и кетчупов, передает агентство Блумберг.
"С одной стороны, засуха влияет на издержки, потому что у вас нет достаточно воды, чтобы вести хозяйство на ваших акрах, а с другой стороны... растут цены на топливо и удобрения", - приводит агентство слова Майка Монтны, главы ассоциации производителей томатов Калифорнии.
Отмечается, что цены на томатную пасту компании Ingoram, среди клиентов которой одни из крупнейших американских марок продуктов питания, выросли на 80% по сравнению с прошлым годом.
Согласно сообщению агентства, Калифорния является мировым лидером по производству переработанных томатов.
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