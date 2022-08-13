https://ria.ru/20220813/roty-1809361391.html
Союзные силы полностью уничтожили две роты ВСУ в районе Артемовска
Союзные силы полностью уничтожили две роты ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 13.08.2022
Союзные силы полностью уничтожили две роты ВСУ в районе Артемовска
В ходе наступательных действий союзных сил в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики полностью уничтожены две роты 72-й... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T12:57
2022-08-13T12:57
2022-08-13T13:15
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797384072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9949283e724585ef28dfeef817aecf4e.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В ходе наступательных действий союзных сил в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Кроме того, как отметили в Минобороны, высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Переездное Донецкой Народной Республики уничтожены до 170 националистов и 12 единиц военной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797384072_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1f8ed13ded150a3139cdc81cc9b1a00b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
12:57 13.08.2022 (обновлено: 13:15 13.08.2022)
Союзные силы полностью уничтожили две роты ВСУ в районе Артемовска
Минобороны: союзные силы полностью уничтожили две роты ВСУ в районе Артемовска в ДНР