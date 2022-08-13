Рейтинг@Mail.ru
Союзные силы полностью уничтожили две роты ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/roty-1809361391.html
Союзные силы полностью уничтожили две роты ВСУ в районе Артемовска
Союзные силы полностью уничтожили две роты ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 13.08.2022
Союзные силы полностью уничтожили две роты ВСУ в районе Артемовска
В ходе наступательных действий союзных сил в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики полностью уничтожены две роты 72-й... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T12:57
2022-08-13T13:15
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797384072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9949283e724585ef28dfeef817aecf4e.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В ходе наступательных действий союзных сил в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Кроме того, как отметили в Минобороны, высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Переездное Донецкой Народной Республики уничтожены до 170 националистов и 12 единиц военной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797384072_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1f8ed13ded150a3139cdc81cc9b1a00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
12:57 13.08.2022 (обновлено: 13:15 13.08.2022)
 
Союзные силы полностью уничтожили две роты ВСУ в районе Артемовска

Минобороны: союзные силы полностью уничтожили две роты ВСУ в районе Артемовска в ДНР

© AP PhotoРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В ходе наступательных действий союзных сил в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Кроме того, как отметили в Минобороны, высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Переездное Донецкой Народной Республики уничтожены до 170 националистов и 12 единиц военной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала