https://ria.ru/20220813/roty-1809361391.html

Союзные силы полностью уничтожили две роты ВСУ в районе Артемовска

Союзные силы полностью уничтожили две роты ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 13.08.2022

Союзные силы полностью уничтожили две роты ВСУ в районе Артемовска

В ходе наступательных действий союзных сил в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики полностью уничтожены две роты 72-й... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T12:57

2022-08-13T12:57

2022-08-13T13:15

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В ходе наступательных действий союзных сил в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Кроме того, как отметили в Минобороны, высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Переездное Донецкой Народной Республики уничтожены до 170 националистов и 12 единиц военной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф