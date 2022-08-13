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Подмосковье проводит переговоры о локализации предприятий из Китая - РИА Новости, 13.08.2022
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Подмосковье проводит переговоры о локализации предприятий из Китая
Подмосковье проводит переговоры о локализации предприятий из Китая - РИА Новости, 13.08.2022
Подмосковье проводит переговоры о локализации предприятий из Китая
Московская область уже ведет переговоры с китайскими инвесторами о локализации предприятий, также позже в Китай приедет подмосковная делегация, сообщила зампред РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T16:29
2022-08-13T16:29
экономика
китай
в мире
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Московская область уже ведет переговоры с китайскими инвесторами о локализации предприятий, также позже в Китай приедет подмосковная делегация, сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева."Еще мы очень активно смотрим сейчас на Китай. Просто в силу определенных условий мы, наверное, поедем туда чуть позже. Но очень много переговоров с китайскими инвесторами мы уже провели, в том числе на площадке Питерского международного форума. И сейчас вот в рабочем порядке к нам делегация, и мы ведем уже конкретные разговоры о локализации предприятий", - рассказала журналистам Зиновьева.
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китай
московская область (подмосковье)
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экономика, китай, в мире, московская область (подмосковье)
Экономика, Китай, В мире, Московская область (Подмосковье)
16:29 13.08.2022
 
Подмосковье проводит переговоры о локализации предприятий из Китая

Московская область проводит переговоры с китайскими инвесторами о локализации предприятий

© Fotolia / lichtmeisterПодписание договора
Подписание договора - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Fotolia / lichtmeister
Подписание договора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Московская область уже ведет переговоры с китайскими инвесторами о локализации предприятий, также позже в Китай приедет подмосковная делегация, сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
"Еще мы очень активно смотрим сейчас на Китай. Просто в силу определенных условий мы, наверное, поедем туда чуть позже. Но очень много переговоров с китайскими инвесторами мы уже провели, в том числе на площадке Питерского международного форума. И сейчас вот в рабочем порядке к нам делегация, и мы ведем уже конкретные разговоры о локализации предприятий", - рассказала журналистам Зиновьева.
Переговоры - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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Подмосковье возобновит роуд-шоу для инвесторов в сентябре
 
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