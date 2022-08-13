https://ria.ru/20220813/predpriyatiya-1809386216.html

Подмосковье проводит переговоры о локализации предприятий из Китая

Подмосковье проводит переговоры о локализации предприятий из Китая - РИА Новости, 13.08.2022

Подмосковье проводит переговоры о локализации предприятий из Китая

Московская область уже ведет переговоры с китайскими инвесторами о локализации предприятий, также позже в Китай приедет подмосковная делегация, сообщила зампред РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T16:29

2022-08-13T16:29

2022-08-13T16:29

экономика

китай

в мире

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Московская область уже ведет переговоры с китайскими инвесторами о локализации предприятий, также позже в Китай приедет подмосковная делегация, сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева."Еще мы очень активно смотрим сейчас на Китай. Просто в силу определенных условий мы, наверное, поедем туда чуть позже. Но очень много переговоров с китайскими инвесторами мы уже провели, в том числе на площадке Питерского международного форума. И сейчас вот в рабочем порядке к нам делегация, и мы ведем уже конкретные разговоры о локализации предприятий", - рассказала журналистам Зиновьева.

https://ria.ru/20220813/podmoskove-1809382595.html

китай

московская область (подмосковье)

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экономика, китай, в мире, московская область (подмосковье)