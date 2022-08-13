https://ria.ru/20220813/pogoda-1809337795.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 13.08.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Переменная облачность, без осадков, до плюс 29 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T09:38

2022-08-13T09:38

2022-08-13T09:38

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 29 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон. Переменная облачность, без осадков, плюс 27 - плюс 29 градусов в Москве, плюс 25 - плюс 30 в Московской области. Ветер северо-восточный, от 1 до 6 метров в секунду его скорость", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20220811/pogoda-1808761505.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), погода