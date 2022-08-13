https://ria.ru/20220813/pogoda-1809337795.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 13.08.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность, без осадков, до плюс 29 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T09:38
2022-08-13T09:38
2022-08-13T09:38
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798217613_0:380:2966:2048_1920x0_80_0_0_2eea1c11de6f54decf563686e52e9f3d.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 29 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон. Переменная облачность, без осадков, плюс 27 - плюс 29 градусов в Москве, плюс 25 - плюс 30 в Московской области. Ветер северо-восточный, от 1 до 6 метров в секунду его скорость", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20220811/pogoda-1808761505.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798217613_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_96def41c17977c9ece95b09cdda3eece.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
В Москве в субботу ожидается переменная облачность и до 29 градусов тепла