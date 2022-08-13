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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 13.08.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 13.08.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность, без осадков, до плюс 29 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T09:38
2022-08-13T09:38
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 29 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон. Переменная облачность, без осадков, плюс 27 - плюс 29 градусов в Москве, плюс 25 - плюс 30 в Московской области. Ветер северо-восточный, от 1 до 6 метров в секунду его скорость", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
09:38 13.08.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

В Москве в субботу ожидается переменная облачность и до 29 градусов тепла

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 29 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон. Переменная облачность, без осадков, плюс 27 - плюс 29 градусов в Москве, плюс 25 - плюс 30 в Московской области. Ветер северо-восточный, от 1 до 6 метров в секунду его скорость", - рассказал Леус.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Погода
 
 
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