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При обстрелах Горловки погибли трое мирных жителей - РИА Новости, 13.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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При обстрелах Горловки погибли трое мирных жителей
При обстрелах Горловки погибли трое мирных жителей - РИА Новости, 13.08.2022
При обстрелах Горловки погибли трое мирных жителей
Трое мирных горловчан погибли в субботу из-за обстрелов со стороны украинских войск, семеро пострадали, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T19:00
2022-08-13T19:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
зайцево
украина
вооруженные силы украины
иван приходько
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Трое мирных горловчан погибли в субботу из-за обстрелов со стороны украинских войск, семеро пострадали, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Приходько написал в своем Telegram-канале, что в результате обстрелов погибли еще двое мирных жителей горловского поселка Зайцево, еще один человек ранен. По словам Приходько, скорая помощь везет пострадавшего в больницу."Сегодня... погибло трое мирных горловчан, количество раненых возросло до семи", - подчеркнул мэр Горловки.
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в мире, горловка, зайцево, украина, вооруженные силы украины, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Зайцево, Украина, Вооруженные силы Украины, Иван Приходько
19:00 13.08.2022
 
При обстрелах Горловки погибли трое мирных жителей

Мэр Горловки Приходько: три человека погибли при обстрелах ВСУ, семеро пострадали

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Трое мирных горловчан погибли в субботу из-за обстрелов со стороны украинских войск, семеро пострадали, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Приходько написал в своем Telegram-канале, что в результате обстрелов погибли еще двое мирных жителей горловского поселка Зайцево, еще один человек ранен. По словам Приходько, скорая помощь везет пострадавшего в больницу.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 10:57Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Как украинские политики восемь лет вели к войне с РоссиейЗа восемь лет войны в Донбассе украинские политики призывали к военному конфликту с Россией под разными предлогами: заявляли о практически "святой" войне против "мирового зла" и желании отомстить "москалям" за Крым, требовали "вернуть" Кубань в состав Украины... Неизменным оставалось одно: фанатичное желание войны с Россией.
"Сегодня... погибло трое мирных горловчан, количество раненых возросло до семи", - подчеркнул мэр Горловки.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаЗайцевоУкраинаВооруженные силы УкраиныИван Приходько
 
 
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