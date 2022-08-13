При обстрелах Горловки погибли трое мирных жителей
Мэр Горловки Приходько: три человека погибли при обстрелах ВСУ, семеро пострадали
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Трое мирных горловчан погибли в субботу из-за обстрелов со стороны украинских войск, семеро пострадали, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Приходько написал в своем Telegram-канале, что в результате обстрелов погибли еще двое мирных жителей горловского поселка Зайцево, еще один человек ранен. По словам Приходько, скорая помощь везет пострадавшего в больницу.
11 августа, 10:57Донбасс. Геноцид. 2014-2022Как украинские политики восемь лет вели к войне с РоссиейЗа восемь лет войны в Донбассе украинские политики призывали к военному конфликту с Россией под разными предлогами: заявляли о практически "святой" войне против "мирового зла" и желании отомстить "москалям" за Крым, требовали "вернуть" Кубань в состав Украины... Неизменным оставалось одно: фанатичное желание войны с Россией.
"Сегодня... погибло трое мирных горловчан, количество раненых возросло до семи", - подчеркнул мэр Горловки.