https://ria.ru/20220813/pogibshie-1809328561.html
В ДНР за сутки погибли три человека из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки погибли три человека из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.08.2022
В ДНР за сутки погибли три человека из-за обстрелов со стороны ВСУ
Три человека погибли в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, 11 пострадали, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T08:20
2022-08-13T08:20
2022-08-13T08:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Три человека погибли в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, 11 пострадали, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 11 августа до 08.00 12 августа, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 3 человека и еще 11 мирных жителей получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР за сутки погибли три человека из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР сообщили о трех погибших за сутки из-за обстрелов ВСУ, еще 11 пострадали