https://ria.ru/20220813/pogibshie-1809328561.html

В ДНР за сутки погибли три человека из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки погибли три человека из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.08.2022

В ДНР за сутки погибли три человека из-за обстрелов со стороны ВСУ

Три человека погибли в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, 11 пострадали, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T08:20

2022-08-13T08:20

2022-08-13T08:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Три человека погибли в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, 11 пострадали, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 11 августа до 08.00 12 августа, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 3 человека и еще 11 мирных жителей получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220813/elenovka-1809165402.html

донецкая народная республика

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина