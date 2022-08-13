https://ria.ru/20220813/podmoskove-1809382595.html
Подмосковье возобновит роуд-шоу для инвесторов в сентябре
Подмосковье возобновит роуд-шоу для инвесторов в сентябре - РИА Новости, 13.08.2022
Подмосковье возобновит роуд-шоу для инвесторов в сентябре
Московская область уже в сентябре возобновит роуд-шоу для потенциальных инвесторов, первые страны для посещения - Турция и Индия, сообщила зампред правительства РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T16:05
2022-08-13T16:05
2022-08-13T16:05
экономика
московская область (подмосковье)
турция
индия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Московская область уже в сентябре возобновит роуд-шоу для потенциальных инвесторов, первые страны для посещения - Турция и Индия, сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Роуд-шоу - это серия встреч с потенциальными инвесторами и аналитиками в ключевых городах мира.Она уточнила, что перед этим уже проведены предварительная подготовка, предварительные встречи и переговоры. При этом от некоторых уже получен практический запрос - на земельные участки, на льготные условия и другое."Первые две страны, которые мы планируем, это будет Турция и Индия… Сферы - это машиностроение, это фармацевтика, это дорожная техника… Мы, я вам скажу сразу, будем вести переговоры с лидерами мирового уровня", - сказала глава мининвеста Подмосковья.
https://ria.ru/20220623/podmoskove-1797488038.html
московская область (подмосковье)
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индия
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экономика, московская область (подмосковье), турция, индия
Экономика, Московская область (Подмосковье), Турция, Индия
Подмосковье возобновит роуд-шоу для инвесторов в сентябре
Подмосковье возобновит в сентябре в Турции и Индии роуд-шоу для привлечения инвесторов