https://ria.ru/20220813/podmoskove-1809382595.html

Подмосковье возобновит роуд-шоу для инвесторов в сентябре

Подмосковье возобновит роуд-шоу для инвесторов в сентябре - РИА Новости, 13.08.2022

Подмосковье возобновит роуд-шоу для инвесторов в сентябре

Московская область уже в сентябре возобновит роуд-шоу для потенциальных инвесторов, первые страны для посещения - Турция и Индия, сообщила зампред правительства РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T16:05

2022-08-13T16:05

2022-08-13T16:05

экономика

московская область (подмосковье)

турция

индия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Московская область уже в сентябре возобновит роуд-шоу для потенциальных инвесторов, первые страны для посещения - Турция и Индия, сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Роуд-шоу - это серия встреч с потенциальными инвесторами и аналитиками в ключевых городах мира.Она уточнила, что перед этим уже проведены предварительная подготовка, предварительные встречи и переговоры. При этом от некоторых уже получен практический запрос - на земельные участки, на льготные условия и другое."Первые две страны, которые мы планируем, это будет Турция и Индия… Сферы - это машиностроение, это фармацевтика, это дорожная техника… Мы, я вам скажу сразу, будем вести переговоры с лидерами мирового уровня", - сказала глава мининвеста Подмосковья.

https://ria.ru/20220623/podmoskove-1797488038.html

московская область (подмосковье)

турция

индия

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экономика, московская область (подмосковье), турция, индия