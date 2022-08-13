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Подмосковье возобновит роуд-шоу для инвесторов в сентябре - РИА Новости, 13.08.2022
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Подмосковье возобновит роуд-шоу для инвесторов в сентябре
Подмосковье возобновит роуд-шоу для инвесторов в сентябре - РИА Новости, 13.08.2022
Подмосковье возобновит роуд-шоу для инвесторов в сентябре
Московская область уже в сентябре возобновит роуд-шоу для потенциальных инвесторов, первые страны для посещения - Турция и Индия, сообщила зампред правительства РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T16:05
2022-08-13T16:05
экономика
московская область (подмосковье)
турция
индия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Московская область уже в сентябре возобновит роуд-шоу для потенциальных инвесторов, первые страны для посещения - Турция и Индия, сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Роуд-шоу - это серия встреч с потенциальными инвесторами и аналитиками в ключевых городах мира.Она уточнила, что перед этим уже проведены предварительная подготовка, предварительные встречи и переговоры. При этом от некоторых уже получен практический запрос - на земельные участки, на льготные условия и другое."Первые две страны, которые мы планируем, это будет Турция и Индия… Сферы - это машиностроение, это фармацевтика, это дорожная техника… Мы, я вам скажу сразу, будем вести переговоры с лидерами мирового уровня", - сказала глава мининвеста Подмосковья.
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московская область (подмосковье)
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экономика, московская область (подмосковье), турция, индия
Экономика, Московская область (Подмосковье), Турция, Индия
16:05 13.08.2022
 
Подмосковье возобновит роуд-шоу для инвесторов в сентябре

Подмосковье возобновит в сентябре в Турции и Индии роуд-шоу для привлечения инвесторов

© Depositphotos / stockassoПереговоры
Переговоры - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Depositphotos / stockasso
Переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Московская область уже в сентябре возобновит роуд-шоу для потенциальных инвесторов, первые страны для посещения - Турция и Индия, сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Роуд-шоу - это серия встреч с потенциальными инвесторами и аналитиками в ключевых городах мира.
"Мы возобновляем эту работу. И первая поездка, мы рассчитываем, что состоится уже в сентябре. Вы знаете, мы перестроили подход к ней. Если раньше это были такие роуд-шоу, куда ты выезжаешь, собираешь там какой-то зал инвесторов и просто рассказываешь об инвестиционном потенциале Подмосковья, то сейчас мы ведем адресную и точечную работу", - ответила Зиновьева на вопрос журналистов о том, когда Подмосковье возобновит роуд-шоу за рубежом для проведения презентаций.
Она уточнила, что перед этим уже проведены предварительная подготовка, предварительные встречи и переговоры. При этом от некоторых уже получен практический запрос - на земельные участки, на льготные условия и другое.
"Первые две страны, которые мы планируем, это будет Турция и Индия… Сферы - это машиностроение, это фармацевтика, это дорожная техника… Мы, я вам скажу сразу, будем вести переговоры с лидерами мирового уровня", - сказала глава мининвеста Подмосковья.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 10:36Новости Подмосковья
Воробьев: Подмосковье продолжит организацию роуд-шоу за рубежом
 
ЭкономикаМосковская область (Подмосковье)ТурцияИндия
 
 
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