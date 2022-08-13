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Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево - РИА Новости, 13.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/obstrely-1809411253.html
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево - РИА Новости, 13.08.2022
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево
Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка, Донецк и Зайцево (Южное) с применением снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T19:25
2022-08-13T19:25
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
зайцево
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка, Донецк и Зайцево (Южное) с применением снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно Telegram-каналу представительства, в направлении Горловки в 16.45 (совпадает с мск) выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, в 17.40 в направлении Никитовского района города выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра.В направлении поселка Зайцево (южное) в 17.45 выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра, в 18.15 - два снаряда калибром 152 миллиметра.Десять снарядов калибром 152 миллиметра выпущено в 18.00 в направлении Донецка (Кировский район), сообщают в представительстве.
https://ria.ru/20220813/obstrel-1809391808.html
горловка
донецк (днр)
зайцево
украина
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецк (днр), зайцево, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Зайцево, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
19:25 13.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево

В ДНР сообщили об обстрелах Горловки, Донецка и Зайцево со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия украинских обстрелов в поселке Зайцево
Последствия украинских обстрелов в поселке Зайцево - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия украинских обстрелов в поселке Зайцево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка, Донецк и Зайцево (Южное) с применением снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно Telegram-каналу представительства, в направлении Горловки в 16.45 (совпадает с мск) выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, в 17.40 в направлении Никитовского района города выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра.
В направлении поселка Зайцево (южное) в 17.45 выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра, в 18.15 - два снаряда калибром 152 миллиметра.
Десять снарядов калибром 152 миллиметра выпущено в 18.00 в направлении Донецка (Кировский район), сообщают в представительстве.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 17:15Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Запорожскую ТЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)ЗайцевоУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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