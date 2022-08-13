https://ria.ru/20220813/obstrely-1809411253.html

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево - РИА Новости, 13.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Зайцево

Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка, Донецк и Зайцево (Южное) с применением снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T19:25

2022-08-13T19:25

2022-08-13T19:25

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

зайцево

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка, Донецк и Зайцево (Южное) с применением снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно Telegram-каналу представительства, в направлении Горловки в 16.45 (совпадает с мск) выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, в 17.40 в направлении Никитовского района города выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра.В направлении поселка Зайцево (южное) в 17.45 выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра, в 18.15 - два снаряда калибром 152 миллиметра.Десять снарядов калибром 152 миллиметра выпущено в 18.00 в направлении Донецка (Кировский район), сообщают в представительстве.

https://ria.ru/20220813/obstrel-1809391808.html

горловка

донецк (днр)

зайцево

украина

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецк (днр), зайцево, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины