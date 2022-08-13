https://ria.ru/20220813/obstrely-1809335819.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 13.08.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк, выпустив 13 снарядов и 20 ракет из "Града", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T09:23

2022-08-13T09:23

2022-08-13T09:23

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

горловка

донецк (днр)

днр

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк, выпустив 13 снарядов и 20 ракет из "Града", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 9.05 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 9.05 - н.п. Дзержинск – н.п. Горловка: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм; 9.05 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

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макеевка

горловка

донецк (днр)

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Влада Копылова

в мире, макеевка, горловка, донецк (днр), днр