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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 13.08.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк, выпустив 13 снарядов и 20 ракет из "Града", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T09:23
2022-08-13T09:23
2022-08-13T09:23
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
горловка
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк, выпустив 13 снарядов и 20 ракет из "Града", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 9.05 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 9.05 - н.п. Дзержинск – н.п. Горловка: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм; 9.05 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, макеевка, горловка, донецк (днр), днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Горловка, Донецк (ДНР), ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска выпустили 33 боеприпаса по Макеевке, Горловке и Донецку