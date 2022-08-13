Рейтинг@Mail.ru
ВСУ при обстреле села Луганское повредили здание средней школы - РИА Новости, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/obstrel-1809390382.html
ВСУ при обстреле села Луганское повредили здание средней школы
ВСУ при обстреле села Луганское повредили здание средней школы - РИА Новости, 13.08.2022
ВСУ при обстреле села Луганское повредили здание средней школы
Средняя школа села Луганское получила повреждения из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T17:06
2022-08-13T17:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801335683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b2104562aa8a7a58b7ed9cdd11734150.jpg
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Средняя школа села Луганское получила повреждения из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."В средней школе села Луганское в результате обстрелов... выбиты стекла", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220810/obstrel-1808567657.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801335683_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_ee2e81364c11f3a24bfa1b6351556a3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
17:06 13.08.2022
 
ВСУ при обстреле села Луганское повредили здание средней школы

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ при обстреле села Луганское повредили здание средней школы

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Средняя школа села Луганское получила повреждения из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"В средней школе села Луганское в результате обстрелов... выбиты стекла", - написал он в Telegram-канале.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 13:40Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреляли школу-интернат в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала