https://ria.ru/20220813/obstrel-1809390382.html
ВСУ при обстреле села Луганское повредили здание средней школы
ВСУ при обстреле села Луганское повредили здание средней школы - РИА Новости, 13.08.2022
ВСУ при обстреле села Луганское повредили здание средней школы
Средняя школа села Луганское получила повреждения из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T17:06
2022-08-13T17:06
2022-08-13T17:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Средняя школа села Луганское получила повреждения из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."В средней школе села Луганское в результате обстрелов... выбиты стекла", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220810/obstrel-1808567657.html
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в мире, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
ВСУ при обстреле села Луганское повредили здание средней школы
Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ при обстреле села Луганское повредили здание средней школы