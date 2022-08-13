https://ria.ru/20220813/obonyanie-1809335130.html
Эксперт рассказала о длительных проблемах с обонянием после COVID-19
Эксперт рассказала о длительных проблемах с обонянием после COVID-19 - РИА Новости, 13.08.2022
Эксперт рассказала о длительных проблемах с обонянием после COVID-19
Проблемы со вкусом и обонянием у некоторых переболевших коронавирусом могут сохраняться неопределенно долго, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T09:18
2022-08-13T09:18
2022-08-13T09:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99274/93/992749375_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_04cc00b05a0061ae58bf8ba59b52644d.jpg
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Проблемы со вкусом и обонянием у некоторых переболевших коронавирусом могут сохраняться неопределенно долго, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Сложно сказать, восстановится ли окончательно вкус или обоняние у тех, кто испытывает проблемы с ними после перенесенного COVID-19", - сказала Пшеничная журналистам.Она пояснила, что еще в доковидное время указывалось, что 1,5% населения имеют проблемы с обонянием. После 50 лет их ощущают более 50% населения, а после 80 лет - более 80%, поэтому если предрасположенность к этим нарушениям у человека была и до COVID-19, то такие нарушения после перенесенной инфекции могут продолжаться неопределенно долго, отметила специалист.Так, у некоторых пациентов стойкая потеря вкуса и запаха отмечается уже на протяжении двух лет, уточнила Пшеничная.
https://ria.ru/20220203/obonyanie-1770790288.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99274/93/992749375_121:0:1878:1318_1920x0_80_0_0_8b91846ccc10c266478e13218e7b9a81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
Эксперт рассказала о длительных проблемах с обонянием после COVID-19
Эксперт Пшеничная: проблемы с обонянием после COVID-19 могут оставаться долго
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Проблемы со вкусом и обонянием у некоторых переболевших коронавирусом могут сохраняться неопределенно долго, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Сложно сказать, восстановится ли окончательно вкус или обоняние у тех, кто испытывает проблемы с ними после перенесенного COVID-19", - сказала Пшеничная журналистам.
Она пояснила, что еще в доковидное время указывалось, что 1,5% населения имеют проблемы с обонянием. После 50 лет их ощущают более 50% населения, а после 80 лет - более 80%, поэтому если предрасположенность к этим нарушениям у человека была и до COVID-19, то такие нарушения после перенесенной инфекции могут продолжаться неопределенно долго, отметила специалист.
Так, у некоторых пациентов стойкая потеря вкуса и запаха отмечается уже на протяжении двух лет, уточнила Пшеничная.