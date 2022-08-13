https://ria.ru/20220813/obonyanie-1809335130.html

Эксперт рассказала о длительных проблемах с обонянием после COVID-19

Эксперт рассказала о длительных проблемах с обонянием после COVID-19 - РИА Новости, 13.08.2022

Эксперт рассказала о длительных проблемах с обонянием после COVID-19

Проблемы со вкусом и обонянием у некоторых переболевших коронавирусом могут сохраняться неопределенно долго, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T09:18

2022-08-13T09:18

2022-08-13T09:18

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Проблемы со вкусом и обонянием у некоторых переболевших коронавирусом могут сохраняться неопределенно долго, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Сложно сказать, восстановится ли окончательно вкус или обоняние у тех, кто испытывает проблемы с ними после перенесенного COVID-19", - сказала Пшеничная журналистам.Она пояснила, что еще в доковидное время указывалось, что 1,5% населения имеют проблемы с обонянием. После 50 лет их ощущают более 50% населения, а после 80 лет - более 80%, поэтому если предрасположенность к этим нарушениям у человека была и до COVID-19, то такие нарушения после перенесенной инфекции могут продолжаться неопределенно долго, отметила специалист.Так, у некоторых пациентов стойкая потеря вкуса и запаха отмечается уже на протяжении двух лет, уточнила Пшеничная.

https://ria.ru/20220203/obonyanie-1770790288.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество