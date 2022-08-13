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Эксперт рассказала о длительных проблемах с обонянием после COVID-19 - РИА Новости, 13.08.2022
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Эксперт рассказала о длительных проблемах с обонянием после COVID-19
Эксперт рассказала о длительных проблемах с обонянием после COVID-19 - РИА Новости, 13.08.2022
Эксперт рассказала о длительных проблемах с обонянием после COVID-19
Проблемы со вкусом и обонянием у некоторых переболевших коронавирусом могут сохраняться неопределенно долго, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T09:18
2022-08-13T09:18
распространение коронавируса
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Проблемы со вкусом и обонянием у некоторых переболевших коронавирусом могут сохраняться неопределенно долго, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Сложно сказать, восстановится ли окончательно вкус или обоняние у тех, кто испытывает проблемы с ними после перенесенного COVID-19", - сказала Пшеничная журналистам.Она пояснила, что еще в доковидное время указывалось, что 1,5% населения имеют проблемы с обонянием. После 50 лет их ощущают более 50% населения, а после 80 лет - более 80%, поэтому если предрасположенность к этим нарушениям у человека была и до COVID-19, то такие нарушения после перенесенной инфекции могут продолжаться неопределенно долго, отметила специалист.Так, у некоторых пациентов стойкая потеря вкуса и запаха отмечается уже на протяжении двух лет, уточнила Пшеничная.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
09:18 13.08.2022
 
Эксперт рассказала о длительных проблемах с обонянием после COVID-19

Эксперт Пшеничная: проблемы с обонянием после COVID-19 могут оставаться долго

© Fotolia / lev dolgachovАромат
Аромат - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Fotolia / lev dolgachov
Аромат. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Проблемы со вкусом и обонянием у некоторых переболевших коронавирусом могут сохраняться неопределенно долго, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Сложно сказать, восстановится ли окончательно вкус или обоняние у тех, кто испытывает проблемы с ними после перенесенного COVID-19", - сказала Пшеничная журналистам.
Она пояснила, что еще в доковидное время указывалось, что 1,5% населения имеют проблемы с обонянием. После 50 лет их ощущают более 50% населения, а после 80 лет - более 80%, поэтому если предрасположенность к этим нарушениям у человека была и до COVID-19, то такие нарушения после перенесенной инфекции могут продолжаться неопределенно долго, отметила специалист.
Так, у некоторых пациентов стойкая потеря вкуса и запаха отмечается уже на протяжении двух лет, уточнила Пшеничная.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 08:49Распространение коронавируса
Стало известно, сколько россиян предрасположено к потере обоняния при COVID
 
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