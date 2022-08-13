https://ria.ru/20220813/natsionalisty-1809363989.html
ВС России уничтожили более ста украинских националистов у Старых Терн
ВС России уничтожили более ста украинских националистов у Старых Терн - РИА Новости, 13.08.2022
ВС России уничтожили более ста украинских националистов у Старых Терн
Свыше 100 украинских националистов уничтожены в результате российских ударов в районе населенного пункта Старые Терны в Донецкой Народной Республике, сообщило в РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T13:11
2022-08-13T13:11
2022-08-13T13:11
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
днр
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Свыше 100 украинских националистов уничтожены в результате российских ударов в районе населенного пункта Старые Терны в Донецкой Народной Республике, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В результате сосредоточенных огневых ударов по пунктам управления подразделений 66-й механизированной бригады и вооруженного формирования "Правый сектор"* в районе населенного пункта Старые Терны Донецкой Народной Республики, уничтожено более 100 националистов и десять единиц военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), днр, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ДНР, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили более ста украинских националистов у Старых Терн
Минобороны: в районе Старых Терн в ДНР уничтожены более ста украинских националистов