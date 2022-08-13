https://ria.ru/20220813/natsionalisty-1809363989.html

ВС России уничтожили более ста украинских националистов у Старых Терн

ВС России уничтожили более ста украинских националистов у Старых Терн - РИА Новости, 13.08.2022

ВС России уничтожили более ста украинских националистов у Старых Терн

Свыше 100 украинских националистов уничтожены в результате российских ударов в районе населенного пункта Старые Терны в Донецкой Народной Республике, сообщило в РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T13:11

2022-08-13T13:11

2022-08-13T13:11

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

днр

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797384072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9949283e724585ef28dfeef817aecf4e.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Свыше 100 украинских националистов уничтожены в результате российских ударов в районе населенного пункта Старые Терны в Донецкой Народной Республике, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В результате сосредоточенных огневых ударов по пунктам управления подразделений 66-й механизированной бригады и вооруженного формирования "Правый сектор"* в районе населенного пункта Старые Терны Донецкой Народной Республики, уничтожено более 100 националистов и десять единиц военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), днр, вооруженные силы рф