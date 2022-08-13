https://ria.ru/20220813/moskva-1809351425.html

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары - РИА Новости, 13.08.2022

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T11:40

2022-08-13T11:40

2022-08-13T11:40

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в субботу в столице ожидается до плюс 28 градусов. Cильная жара сохранится в воскресенье и всю следующую неделю – столбики термометров будут подниматься выше плюс 30."Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за экстремальной жары. Приняты дополнительные меры по поддержанию нормативного состояния дорожного покрытия, уходу за зелеными насаждениями, обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Уточняется, что круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. В жаркую погоду эти работы позволяют снизить уровень пластической деформации дорожного полотна, которая возникает из-за воздействия прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузки."В ночные часы обильно поливаем зеленые насаждения. Усилен контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, увеличена частота профилактических осмотров оборудования", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220812/zhara-1809044049.html

https://ria.ru/20220813/pogoda-1809337795.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва