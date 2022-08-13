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Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары - РИА Новости, 13.08.2022
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Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары - РИА Новости, 13.08.2022
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T11:40
2022-08-13T11:40
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в субботу в столице ожидается до плюс 28 градусов. Cильная жара сохранится в воскресенье и всю следующую неделю – столбики термометров будут подниматься выше плюс 30."Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за экстремальной жары. Приняты дополнительные меры по поддержанию нормативного состояния дорожного покрытия, уходу за зелеными насаждениями, обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Уточняется, что круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. В жаркую погоду эти работы позволяют снизить уровень пластической деформации дорожного полотна, которая возникает из-за воздействия прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузки."В ночные часы обильно поливаем зеленые насаждения. Усилен контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, увеличена частота профилактических осмотров оборудования", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20220812/zhara-1809044049.html
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
11:40 13.08.2022
 
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за экстремальной жары

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПешеходы на Бородинском мосту в Москве
Пешеходы на Бородинском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пешеходы на Бородинском мосту в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в субботу в столице ожидается до плюс 28 градусов. Cильная жара сохранится в воскресенье и всю следующую неделю – столбики термометров будут подниматься выше плюс 30.
Люди у фонтана на Биржевой площади в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве
"Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за экстремальной жары. Приняты дополнительные меры по поддержанию нормативного состояния дорожного покрытия, уходу за зелеными насаждениями, обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Уточняется, что круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. В жаркую погоду эти работы позволяют снизить уровень пластической деформации дорожного полотна, которая возникает из-за воздействия прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузки.
"В ночные часы обильно поливаем зеленые насаждения. Усилен контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, увеличена частота профилактических осмотров оборудования", - дополняется в сообщении.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
 
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