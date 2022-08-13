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Глава Татарстана рекомендовал ввести масочный режим на предприятиях региона - РИА Новости, 13.08.2022
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https://ria.ru/20220813/maski-1809422360.html
Глава Татарстана рекомендовал ввести масочный режим на предприятиях региона
Глава Татарстана рекомендовал ввести масочный режим на предприятиях региона - РИА Новости, 13.08.2022
Глава Татарстана рекомендовал ввести масочный режим на предприятиях региона
Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности с учетом... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T20:39
2022-08-13T20:39
республика татарстан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 13 авг – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности с учетом роста заболеваемости COVID в республике, сообщает пресс-служба главы региона.Глава региона подчеркнул, что необходимо также активизировать работу по повторной вакцинации населения, не дожидаясь ухудшения эпидситуации. "Важно, чтобы коллективный иммунитет был выработан заранее. Необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарных противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных и других учреждениях социальной сферы", - отметил он.По словам Минниханова, каждый заболевший – это проблемы и в трудовых коллективах, и в семьях.Ранее замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина отмечала, что несмотря на небольшой прирост заболеваемости COVID-19 в республике в последние недели, для введения каких-либо дополнительных ограничительных мероприятий оснований нет.Татарстан 6 июня по решению регионального оперативного штаба приостановил обязательное ношение масок в общественных местах на фоне снижения заболеваемости COVID-19.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, рустам минниханов
Республика Татарстан, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Рустам Минниханов
20:39 13.08.2022
 
Глава Татарстана рекомендовал ввести масочный режим на предприятиях региона

Глава Татарстана Минниханов рекомендовал ввести масочный режим на предприятиях региона

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМаски
Маски - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КАЗАНЬ, 13 авг – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности с учетом роста заболеваемости COVID в республике, сообщает пресс-служба главы региона.
"За последнюю неделю показатель заболеваемости COVID в республике увеличился на 32%… С учетом роста заболеваемости, несмотря на ранее принятое решение о приостановлении ограничительных мер, пока рекомендую ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности", - сказал Минниханов на совещании в правительства республики.
Глава региона подчеркнул, что необходимо также активизировать работу по повторной вакцинации населения, не дожидаясь ухудшения эпидситуации. "Важно, чтобы коллективный иммунитет был выработан заранее. Необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарных противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных и других учреждениях социальной сферы", - отметил он.
По словам Минниханова, каждый заболевший – это проблемы и в трудовых коллективах, и в семьях.
Ранее замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина отмечала, что несмотря на небольшой прирост заболеваемости COVID-19 в республике в последние недели, для введения каких-либо дополнительных ограничительных мероприятий оснований нет.
Татарстан 6 июня по решению регионального оперативного штаба приостановил обязательное ношение масок в общественных местах на фоне снижения заболеваемости COVID-19.
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Республика ТатарстанФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРустам Минниханов
 
 
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