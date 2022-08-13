https://ria.ru/20220813/lnr-1809326064.html
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.08.2022
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
Обстрелов со стороны украинских войск по населенным пунктам Луганской Народной Республики за истекшие сутки не зафиксировано, сообщает офицер Народной милиции... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T07:35
2022-08-13T07:35
2022-08-13T07:35
специальная военная операция на украине
в мире
лнр
андрей марочко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785457010_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_c39a240056c0b72db8db5d3f0d16c41c.jpg
ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Обстрелов со стороны украинских войск по населенным пунктам Луганской Народной Республики за истекшие сутки не зафиксировано, сообщает офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785457010_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_16fd06de537e25b30f72214e4500d324.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЛНР, Андрей Марочко
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
Офицер Народной милиции ЛНР Марочко сообщил об отсутствии за сутки обстрелов республики