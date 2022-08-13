https://ria.ru/20220813/lnr-1809326064.html

В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ

В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.08.2022

В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ

Обстрелов со стороны украинских войск по населенным пунктам Луганской Народной Республики за истекшие сутки не зафиксировано, сообщает офицер Народной милиции... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T07:35

2022-08-13T07:35

2022-08-13T07:35

специальная военная операция на украине

в мире

лнр

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Обстрелов со стороны украинских войск по населенным пунктам Луганской Народной Республики за истекшие сутки не зафиксировано, сообщает офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, лнр, андрей марочко