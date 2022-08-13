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США находятся на грани войны с Россией и Китаем, считает Киссинджер - РИА Новости, 14.08.2022
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США находятся на грани войны с Россией и Китаем, считает Киссинджер
США находятся на грани войны с Россией и Китаем, считает Киссинджер - РИА Новости, 14.08.2022
США находятся на грани войны с Россией и Китаем, считает Киссинджер
Бывший госсекретарь Генри Киссинджер считает, что в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином сложилась опасная ситуация, которая может привести к вооруженному... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-13T16:39
2022-08-14T00:18
в мире
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нато
генри киссинджер
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ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Бывший госсекретарь Генри Киссинджер считает, что в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином сложилась опасная ситуация, которая может привести к вооруженному конфликту.Экс-госсекретарь США отметил, что "все, что можно сделать, — это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого должна быть какая-то цель".Говоря об Украине, Киссинджер утверждает, что раньше "лучшей ролью" для этой страны он считал "что-то вроде Финляндии", которая не входит в Североатлантический альянс. Теперь — из-за проводимой Россией спецоперации — он "считает, что так или иначе, официально или нет, к Украине после этого нужно относиться как к члену НАТО".Что касается урегулирования по Украине, то оно, по мнению Киссинджера, сохранит за Россией "Крым и части Донбасса", пишет газета, не приводя цитату экс-госсекретаря.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, россия, украина, сша, нато, генри киссинджер
В мире, Россия, Украина, США, НАТО, Генри Киссинджер
16:39 13.08.2022 (обновлено: 00:18 14.08.2022)
 
США находятся на грани войны с Россией и Китаем, считает Киссинджер

Экс-госсекретарь Киссинджер заявил, что США находятся на пороге войны с Россией и Китаем

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЭкс-госсекретарь США Генри Киссинджер
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Бывший госсекретарь Генри Киссинджер считает, что в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином сложилась опасная ситуация, которая может привести к вооруженному конфликту.

"Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести", — заявил он в интервью газете The Wall Street Journal.

Экс-госсекретарь США отметил, что "все, что можно сделать, — это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого должна быть какая-то цель".
Говоря об Украине, Киссинджер утверждает, что раньше "лучшей ролью" для этой страны он считал "что-то вроде Финляндии", которая не входит в Североатлантический альянс. Теперь — из-за проводимой Россией спецоперации — он "считает, что так или иначе, официально или нет, к Украине после этого нужно относиться как к члену НАТО".
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Что касается урегулирования по Украине, то оно, по мнению Киссинджера, сохранит за Россией "Крым и части Донбасса", пишет газета, не приводя цитату экс-госсекретаря.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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