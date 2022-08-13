https://ria.ru/20220813/kissindzher-1809387715.html

США находятся на грани войны с Россией и Китаем, считает Киссинджер

США находятся на грани войны с Россией и Китаем, считает Киссинджер - РИА Новости, 14.08.2022

США находятся на грани войны с Россией и Китаем, считает Киссинджер

Бывший госсекретарь Генри Киссинджер считает, что в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином сложилась опасная ситуация, которая может привести к вооруженному... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-13T16:39

2022-08-13T16:39

2022-08-14T00:18

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россия

украина

сша

нато

генри киссинджер

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ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Бывший госсекретарь Генри Киссинджер считает, что в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином сложилась опасная ситуация, которая может привести к вооруженному конфликту.Экс-госсекретарь США отметил, что "все, что можно сделать, — это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого должна быть какая-то цель".Говоря об Украине, Киссинджер утверждает, что раньше "лучшей ролью" для этой страны он считал "что-то вроде Финляндии", которая не входит в Североатлантический альянс. Теперь — из-за проводимой Россией спецоперации — он "считает, что так или иначе, официально или нет, к Украине после этого нужно относиться как к члену НАТО".Что касается урегулирования по Украине, то оно, по мнению Киссинджера, сохранит за Россией "Крым и части Донбасса", пишет газета, не приводя цитату экс-госсекретаря.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220813/bolezn-1809324881.html

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россия

украина

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сша, нато, генри киссинджер