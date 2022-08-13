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В поселке Зайцево в ДНР при обстреле поврежден храм

В поселке Зайцево в ДНР при обстреле поврежден храм - РИА Новости, 13.08.2022

В поселке Зайцево в ДНР при обстреле поврежден храм

Свято-Покровский храм поврежден, а колокольня разбита из-за обстрела украинскими войсками поселка Зайцево, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T16:28

2022-08-13T16:28

2022-08-13T16:29

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

горловка

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Свято-Покровский храм поврежден, а колокольня разбита из-за обстрела украинскими войсками поселка Зайцево, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Приходько также отметил, что зафиксированы разрывы украинских снарядов в районе местного детского сада.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

зайцево

горловка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, зайцево, горловка