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В поселке Зайцево в ДНР при обстреле поврежден храм
В поселке Зайцево в ДНР при обстреле поврежден храм - РИА Новости, 13.08.2022
В поселке Зайцево в ДНР при обстреле поврежден храм
Свято-Покровский храм поврежден, а колокольня разбита из-за обстрела украинскими войсками поселка Зайцево, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T16:28
2022-08-13T16:28
2022-08-13T16:29
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
горловка
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Свято-Покровский храм поврежден, а колокольня разбита из-за обстрела украинскими войсками поселка Зайцево, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Приходько также отметил, что зафиксированы разрывы украинских снарядов в районе местного детского сада.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
зайцево
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, горловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Горловка
16:28 13.08.2022 (обновлено: 16:29 13.08.2022)
В поселке Зайцево в ДНР при обстреле поврежден храм
Мэр Горловки Приходько: при обстреле ВСУ поселка Зайцево поврежден храм 19-го века