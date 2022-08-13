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Более 21 тысячи жителей Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки - РИА Новости, 13.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/granitsa-1809368188.html
Более 21 тысячи жителей Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки
Более 21 тысячи жителей Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки - РИА Новости, 13.08.2022
Более 21 тысячи жителей Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки
Более 21,5 тысячи жителей ДНР, ЛНР и Украины пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает погрануправление ФСБ России... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T13:55
2022-08-13T13:55
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
ростовская область
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ВОЛГОГРАД, 13 авг - РИА Новости. Более 21,5 тысячи жителей ДНР, ЛНР и Украины пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает погрануправление ФСБ России по области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 21,5 тысячи граждан", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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россия, донбасс, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Ростовская область
13:55 13.08.2022
 
Более 21 тысячи жителей Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки

Более 21 тысячи жителей Донбасса пересекли границу с Россией в Ростовской области за сутки

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПункт пропуска
Пункт пропуска - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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ВОЛГОГРАД, 13 авг - РИА Новости. Более 21,5 тысячи жителей ДНР, ЛНР и Украины пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает погрануправление ФСБ России по области.
"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 21,5 тысячи граждан", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассРостовская область
 
 
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