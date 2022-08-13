https://ria.ru/20220813/granitsa-1809368188.html

Более 21 тысячи жителей Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки

Более 21 тысячи жителей Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки - РИА Новости, 13.08.2022

Более 21 тысячи жителей Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки

Более 21,5 тысячи жителей ДНР, ЛНР и Украины пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает погрануправление ФСБ России... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T13:55

2022-08-13T13:55

2022-08-13T13:55

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

ростовская область

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ВОЛГОГРАД, 13 авг - РИА Новости. Более 21,5 тысячи жителей ДНР, ЛНР и Украины пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает погрануправление ФСБ России по области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 21,5 тысячи граждан", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220813/sanktsii-1809159906.html

россия

донбасс

ростовская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, донбасс, ростовская область