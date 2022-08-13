https://ria.ru/20220813/granitsa-1809368188.html
Более 21 тысячи жителей Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки
Более 21 тысячи жителей Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки - РИА Новости, 13.08.2022
Более 21 тысячи жителей Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки
Более 21,5 тысячи жителей ДНР, ЛНР и Украины пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает погрануправление ФСБ России... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T13:55
2022-08-13T13:55
2022-08-13T13:55
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
ростовская область
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ВОЛГОГРАД, 13 авг - РИА Новости. Более 21,5 тысячи жителей ДНР, ЛНР и Украины пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает погрануправление ФСБ России по области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 21,5 тысячи граждан", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220813/sanktsii-1809159906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Ростовская область
Более 21 тысячи жителей Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки
Более 21 тысячи жителей Донбасса пересекли границу с Россией в Ростовской области за сутки