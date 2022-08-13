https://ria.ru/20220813/gorlovka-1809345064.html
В Горловке выросло число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
В Горловке выросло число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.08.2022
В Горловке выросло число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
Количество мирных жителей, получивших ранения в результате обстрела украинскими войсками оптового рынка в Горловке, выросло до четырех, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T10:20
2022-08-13T10:20
2022-08-13T10:20
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
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стирол
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Количество мирных жителей, получивших ранения в результате обстрела украинскими войсками оптового рынка в Горловке, выросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее он написал в Telegram, что не менее трех мирных жителей ранены в результате обстрела украинскими войсками оптового рынка на улице Горловской дивизии."По уточненным данным, в результате обстрела оптового рынка с позиций укронацистов ранения получили четыре мирных жителей Горловки", - уточнил Приходько также в Telegram.Мэр добавил, что пострадавших скорая помощь доставила в медучреждение. На территории рынка повреждены газовая труба, автомобили.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220812/stirol-1809254962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Стирол
В Горловке выросло число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
Число пострадавших при обстреле рынка в Горловке со стороны ВСУ выросло до четырех человек