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В Горловке выросло число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/gorlovka-1809345064.html
В Горловке выросло число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
В Горловке выросло число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.08.2022
В Горловке выросло число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
Количество мирных жителей, получивших ранения в результате обстрела украинскими войсками оптового рынка в Горловке, выросло до четырех, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T10:20
2022-08-13T10:20
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Количество мирных жителей, получивших ранения в результате обстрела украинскими войсками оптового рынка в Горловке, выросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее он написал в Telegram, что не менее трех мирных жителей ранены в результате обстрела украинскими войсками оптового рынка на улице Горловской дивизии."По уточненным данным, в результате обстрела оптового рынка с позиций укронацистов ранения получили четыре мирных жителей Горловки", - уточнил Приходько также в Telegram.Мэр добавил, что пострадавших скорая помощь доставила в медучреждение. На территории рынка повреждены газовая труба, автомобили.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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горловка
донецк (днр)
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Стирол
10:20 13.08.2022
 
В Горловке выросло число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

Число пострадавших при обстреле рынка в Горловке со стороны ВСУ выросло до четырех человек

© Фото : Приходько РИК/TelegramДым на территории завода "Стирол" в Горловке
Дым на территории завода Стирол в Горловке - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Дым на территории завода "Стирол" в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Количество мирных жителей, получивших ранения в результате обстрела украинскими войсками оптового рынка в Горловке, выросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее он написал в Telegram, что не менее трех мирных жителей ранены в результате обстрела украинскими войсками оптового рынка на улице Горловской дивизии.
"По уточненным данным, в результате обстрела оптового рынка с позиций укронацистов ранения получили четыре мирных жителей Горловки", - уточнил Приходько также в Telegram.
Мэр добавил, что пострадавших скорая помощь доставила в медучреждение. На территории рынка повреждены газовая труба, автомобили.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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