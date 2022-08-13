https://ria.ru/20220813/gorlovka-1809345064.html

В Горловке выросло число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

В Горловке выросло число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.08.2022

В Горловке выросло число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

Количество мирных жителей, получивших ранения в результате обстрела украинскими войсками оптового рынка в Горловке, выросло до четырех, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T10:20

2022-08-13T10:20

2022-08-13T10:20

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Количество мирных жителей, получивших ранения в результате обстрела украинскими войсками оптового рынка в Горловке, выросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее он написал в Telegram, что не менее трех мирных жителей ранены в результате обстрела украинскими войсками оптового рынка на улице Горловской дивизии."По уточненным данным, в результате обстрела оптового рынка с позиций укронацистов ранения получили четыре мирных жителей Горловки", - уточнил Приходько также в Telegram.Мэр добавил, что пострадавших скорая помощь доставила в медучреждение. На территории рынка повреждены газовая труба, автомобили.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220812/stirol-1809254962.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол