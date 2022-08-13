https://ria.ru/20220813/elektroenergiya-1809371149.html

Граждане Швеции, главного экспортера электроэнергии в Европе, терпят убытки

Граждане Швеции, главного экспортера электроэнергии в Европе, терпят убытки - РИА Новости, 13.08.2022

Граждане Швеции, главного экспортера электроэнергии в Европе, терпят убытки

Швеция остается крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе несмотря на то, что ее граждане "терпят убытки", заявил министр энергетики страны Хашаяр... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T14:35

2022-08-13T14:35

2022-08-13T14:41

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Швеция остается крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе несмотря на то, что ее граждане "терпят убытки", заявил министр энергетики страны Хашаяр Фарманбар."Хотя мы теперь крупнейший экспортер в Европе - у нас электричества в избытке - мы сталкиваемся с высокими ценами, которые наблюдаются на континенте. Мы рассматриваем все меры, чтобы или снизить цены, или помочь домохозяйствам и промышленности", - отметил он в интервью агентству Блумберг.По словам министра, шведы "терпят убытки". Он считает, что для домохозяйств самый быстрый способ справиться с ситуацией - приобрести энергосберегающие приборы и пользоваться доступными субсидиями.Фарманбар пока исключает возможность нормирования потребления энергии. Однако, по его данным, в ходе моделирования ситуации власти установили, что в 6% случаев страна столкнется с недостатком энергии.

https://ria.ru/20220812/elektroenergiya-1809119753.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

европа, швеция, экономика, в мире