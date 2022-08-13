https://ria.ru/20220813/elektroenergiya-1809371149.html
Граждане Швеции, главного экспортера электроэнергии в Европе, терпят убытки
Граждане Швеции, главного экспортера электроэнергии в Европе, терпят убытки - РИА Новости, 13.08.2022
Граждане Швеции, главного экспортера электроэнергии в Европе, терпят убытки
Швеция остается крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе несмотря на то, что ее граждане "терпят убытки", заявил министр энергетики страны Хашаяр... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T14:35
2022-08-13T14:35
2022-08-13T14:41
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Швеция остается крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе несмотря на то, что ее граждане "терпят убытки", заявил министр энергетики страны Хашаяр Фарманбар."Хотя мы теперь крупнейший экспортер в Европе - у нас электричества в избытке - мы сталкиваемся с высокими ценами, которые наблюдаются на континенте. Мы рассматриваем все меры, чтобы или снизить цены, или помочь домохозяйствам и промышленности", - отметил он в интервью агентству Блумберг.По словам министра, шведы "терпят убытки". Он считает, что для домохозяйств самый быстрый способ справиться с ситуацией - приобрести энергосберегающие приборы и пользоваться доступными субсидиями.Фарманбар пока исключает возможность нормирования потребления энергии. Однако, по его данным, в ходе моделирования ситуации власти установили, что в 6% случаев страна столкнется с недостатком энергии.
https://ria.ru/20220812/elektroenergiya-1809119753.html
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РИА Новости
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европа, швеция, экономика, в мире
Европа, Швеция, Экономика, В мире
14:35 13.08.2022 (обновлено: 14:41 13.08.2022)
Граждане Швеции, главного экспортера электроэнергии в Европе, терпят убытки
Министр Фарманбар: Швеция продолжает поставлять электроэнергию Европе, несмотря на убытки