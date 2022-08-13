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При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина

При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 13.08.2022

При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина

Мужчина погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в субботу штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T14:26

2022-08-13T14:26

2022-08-13T14:26

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в субботу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела Куйбышевского района Донецка по улице Угольной погиб мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220812/zaes-1809193019.html

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс