https://ria.ru/20220813/donetsk-1809349634.html

Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов - РИА Новости, 13.08.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов

Украинские войска за 5 минут выпустили по Донецку 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T11:19

2022-08-13T11:19

2022-08-13T11:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

куйбышевский район

нато

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за 5 минут выпустили по Донецку 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.30 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 10:35 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщения в Telegram-канале представительства.Также был зафиксирован обстрелы поселков Новобахмутовка (шесть мин калибром 120 миллиметров) и Зайцево (Южное) (шесть снарядов калибром 122 миллиметра).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220813/dnr-1809345911.html

https://ria.ru/20220813/dnr-1809334871.html

донецк (днр)

украина

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, куйбышевский район, нато