Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов
В ДНР заявили, что украинские войска за пять минут выпустили по Донецку 14 снарядов
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за 5 минут выпустили по Донецку 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.30 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 10:35 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщения в Telegram-канале представительства.
Также был зафиксирован обстрелы поселков Новобахмутовка (шесть мин калибром 120 миллиметров) и Зайцево (Южное) (шесть снарядов калибром 122 миллиметра).
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.