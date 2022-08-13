https://ria.ru/20220813/donetsk-1809346834.html

В Донецке приостановили движение одного из троллейбусных маршрутов

В Донецке приостановили движение одного из троллейбусных маршрутов - РИА Новости, 13.08.2022

В Донецке приостановили движение одного из троллейбусных маршрутов

Движение одного из троллейбусных маршрутов Куйбышевского района Донецка приостановлено из-за обстрелов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T10:47

2022-08-13T10:47

2022-08-13T10:47

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

в мире

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Движение одного из троллейбусных маршрутов Куйбышевского района Донецка приостановлено из-за обстрелов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Из-за опасности боевых действий временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 14 на участке ДОК – ул. Горная в Куйбышевском районе Донецка", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220813/obstrel-1809330825.html

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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