https://ria.ru/20220813/donetsk-1809346834.html
В Донецке приостановили движение одного из троллейбусных маршрутов
В Донецке приостановили движение одного из троллейбусных маршрутов - РИА Новости, 13.08.2022
В Донецке приостановили движение одного из троллейбусных маршрутов
Движение одного из троллейбусных маршрутов Куйбышевского района Донецка приостановлено из-за обстрелов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T10:47
2022-08-13T10:47
2022-08-13T10:47
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
в мире
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Движение одного из троллейбусных маршрутов Куйбышевского района Донецка приостановлено из-за обстрелов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Из-за опасности боевых действий временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 14 на участке ДОК – ул. Горная в Куйбышевском районе Донецка", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220813/obstrel-1809330825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куйбышевский район, в мире
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, В мире
В Донецке приостановили движение одного из троллейбусных маршрутов
В Донецке приостановили движение троллейбусного маршрута из-за обстрелов со стороны ВСУ