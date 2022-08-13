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Для некоторых жителей ДНР отменили плату за услугу водоснабжения - РИА Новости, 13.08.2022
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Для некоторых жителей ДНР отменили плату за услугу водоснабжения
Для некоторых жителей ДНР отменили плату за услугу водоснабжения - РИА Новости, 13.08.2022
Для некоторых жителей ДНР отменили плату за услугу водоснабжения
Плата за услугу водоснабжения для жителей ДНР, получающих воду из канала "Северский Донец – Донбасс", с 1 марта до 31 декабря отменена, заявил глава республики... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T16:20
2022-08-13T16:20
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Плата за услугу водоснабжения для жителей ДНР, получающих воду из канала "Северский Донец – Донбасс", с 1 марта до 31 декабря отменена, заявил глава республики Денис Пушилин.По его словам, из-за обстрелов украинскими войсками населенных пунктов, в большинстве городов сложилась критичная ситуация с водоснабжением. Пушилин подчеркивает, что украинские боевики не оставляют надежды устроить полную водную блокаду ДНР. Как он утверждает, лишь малая часть населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется из подземных источников, обеспечены водой."Считаю, что практически полное отсутствие воды у миллионов наших граждан не позволяет требовать оплату за воду с населения. В связи с этим принято постановление Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики "О бесплатной подаче воды населению". С 1 марта по 31 декабря 2022 года для жителей городов и районов ДНР, которые получают воду из канала "Северский Донец – Донбасс", плата за услугу водоснабжения и водоотведения отменена", - написал Пушилин в Telegram-канале.Все внесенные в качестве оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения в 2022 году населением средства будут пересчитаны авансом на 2023 год, отметил он. Убытки водоснабжающих предприятий будут субсидированы из госбюджета во второй половине года.Канал "Северский Донецк – Донбасс" питает территорию всей республики.
https://realty.ria.ru/20220810/dnr-1808546149.html
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донецкая народная республика, в мире
Донецкая Народная Республика, В мире
16:20 13.08.2022
 
Для некоторых жителей ДНР отменили плату за услугу водоснабжения

Для некоторых жителей ДНР до 31 декабря отменили плату за услугу водоснабжения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди за водой в Кировском районе Донецка
Люди стоят в очереди за водой в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Люди стоят в очереди за водой в Кировском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Плата за услугу водоснабжения для жителей ДНР, получающих воду из канала "Северский Донец – Донбасс", с 1 марта до 31 декабря отменена, заявил глава республики Денис Пушилин.
По его словам, из-за обстрелов украинскими войсками населенных пунктов, в большинстве городов сложилась критичная ситуация с водоснабжением. Пушилин подчеркивает, что украинские боевики не оставляют надежды устроить полную водную блокаду ДНР. Как он утверждает, лишь малая часть населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется из подземных источников, обеспечены водой.
"Считаю, что практически полное отсутствие воды у миллионов наших граждан не позволяет требовать оплату за воду с населения. В связи с этим принято постановление Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики "О бесплатной подаче воды населению". С 1 марта по 31 декабря 2022 года для жителей городов и районов ДНР, которые получают воду из канала "Северский Донец – Донбасс", плата за услугу водоснабжения и водоотведения отменена", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Все внесенные в качестве оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения в 2022 году населением средства будут пересчитаны авансом на 2023 год, отметил он. Убытки водоснабжающих предприятий будут субсидированы из госбюджета во второй половине года.
Канал "Северский Донецк – Донбасс" питает территорию всей республики.
Ирек Файзуллин
10 августа, 12:30
Восстановить подачу воды, газа и электричества в ДНР могут к 15 октября
 
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