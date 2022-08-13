https://ria.ru/20220813/donbass-1809362458.html

В ДНР от противопехотных мин "Лепесток" пострадали 40 человек

В ДНР от противопехотных мин "Лепесток" пострадали 40 человек - РИА Новости, 13.08.2022

В ДНР от противопехотных мин "Лепесток" пострадали 40 человек

В Донецкой Народной Республике уже 40 человек получили ранения при срабатывании противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 "Лепесток", применяемых... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T13:01

2022-08-13T13:01

2022-08-13T15:02

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ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике уже 40 человек получили ранения при срабатывании противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 "Лепесток", применяемых украинскими войсками, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По состоянию на 12:30 13 августа в республике зарегистрированы уже 40 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двух детей, на минах ПФМ "Лепесток". Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице", — говорится в сообщении в его Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" срабатывает, когда на нее наступает человек. Устанавливается на грунт дистанционными средствами. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди не всегда способны опознать ее как опасный объект. Представляет собой практически точную копию американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных "Лепестками". Постпредство России при ООН ранее распространило в Совбезе письмо об их применении Киевом против гражданского населения в Донбассе. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220811/lepestok-1808938267.html

https://ria.ru/20220810/ranenyy-1808702693.html

донецкая народная республика

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, киев, россия, оон, сцкк