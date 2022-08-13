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Горловский поселок Гольмовский обесточен из-за обстрелов со стороны ВСУ
Горловский поселок Гольмовский обесточен из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.08.2022
Горловский поселок Гольмовский обесточен из-за обстрелов со стороны ВСУ
Горловский поселок Гольмовский обесточен из-за обстрелов со стороны украинских войск, без света остались 3,5 тысячи абонентов, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T11:43
2022-08-13T11:43
2022-08-13T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
гольмовский
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Горловский поселок Гольмовский обесточен из-за обстрелов со стороны украинских войск, без света остались 3,5 тысячи абонентов, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины обесточили поселок Гольмовский в Никитовском районе Горловки. Двадцать три трансформаторные подстанции обесточены, без электроэнергии остаются 3 499 абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.
https://ria.ru/20220813/dnr-1809345911.html
донецкая народная республика
гольмовский
горловка
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, гольмовский, горловка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Гольмовский, Горловка, Украина
11:43 13.08.2022 (обновлено: 11:52 13.08.2022)
Горловский поселок Гольмовский обесточен из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР заявили, что в Гольмовском без света остались 3,5 тысячи абонентов