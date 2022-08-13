https://ria.ru/20220813/donbass-1809352011.html

Горловский поселок Гольмовский обесточен из-за обстрелов со стороны ВСУ

Горловский поселок Гольмовский обесточен из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.08.2022

Горловский поселок Гольмовский обесточен из-за обстрелов со стороны ВСУ

Горловский поселок Гольмовский обесточен из-за обстрелов со стороны украинских войск, без света остались 3,5 тысячи абонентов, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T11:43

2022-08-13T11:43

2022-08-13T11:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

гольмовский

горловка

украина

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Горловский поселок Гольмовский обесточен из-за обстрелов со стороны украинских войск, без света остались 3,5 тысячи абонентов, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины обесточили поселок Гольмовский в Никитовском районе Горловки. Двадцать три трансформаторные подстанции обесточены, без электроэнергии остаются 3 499 абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.

https://ria.ru/20220813/dnr-1809345911.html

донецкая народная республика

гольмовский

горловка

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, гольмовский, горловка, украина