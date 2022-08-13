https://ria.ru/20220813/deti-1809402110.html

Информация о ранении двоих детей в поселке Зайцево не подтвердилась

Информация о ранении двоих детей в поселке Зайцево не подтвердилась - РИА Новости, 13.08.2022

Информация о ранении двоих детей в поселке Зайцево не подтвердилась

Мэр Горловки Иван Приходько опроверг информацию о ранении двоих детей в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Зайцево. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T18:31

2022-08-13T18:31

2022-08-13T18:31

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

горловка

иван приходько

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько опроверг информацию о ранении двоих детей в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Зайцево.Приходько написал в своем Telegram-канале, что, по уточненным данным, информация о ранении двоих детей в результате обстрела поселка Зайцево "не соответствует действительности".Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, зайцево, горловка, иван приходько, украина, вооруженные силы украины