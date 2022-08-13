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Информация о ранении двоих детей в поселке Зайцево не подтвердилась - РИА Новости, 13.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/deti-1809402110.html
Информация о ранении двоих детей в поселке Зайцево не подтвердилась
Информация о ранении двоих детей в поселке Зайцево не подтвердилась - РИА Новости, 13.08.2022
Информация о ранении двоих детей в поселке Зайцево не подтвердилась
Мэр Горловки Иван Приходько опроверг информацию о ранении двоих детей в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Зайцево. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T18:31
2022-08-13T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
горловка
иван приходько
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько опроверг информацию о ранении двоих детей в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Зайцево.Приходько написал в своем Telegram-канале, что, по уточненным данным, информация о ранении двоих детей в результате обстрела поселка Зайцево "не соответствует действительности".Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
зайцево
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в мире, зайцево, горловка, иван приходько, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Горловка, Иван Приходько, Украина, Вооруженные силы Украины
18:31 13.08.2022
 
Информация о ранении двоих детей в поселке Зайцево не подтвердилась

Мэр Горловки Приходько опроверг информацию о ранении двоих детей при обстреле Зайцево

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в поселке Зайцево в результате обстрела украинскими силовиками
Разрушенный дом в поселке Зайцево в результате обстрела украинскими силовиками - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенный дом в поселке Зайцево в результате обстрела украинскими силовиками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько опроверг информацию о ранении двоих детей в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Зайцево.
Приходько написал в своем Telegram-канале, что, по уточненным данным, информация о ранении двоих детей в результате обстрела поселка Зайцево "не соответствует действительности".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоГорловкаИван ПриходькоУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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