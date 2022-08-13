https://ria.ru/20220813/deti-1809402110.html
Информация о ранении двоих детей в поселке Зайцево не подтвердилась
Информация о ранении двоих детей в поселке Зайцево не подтвердилась - РИА Новости, 13.08.2022
Информация о ранении двоих детей в поселке Зайцево не подтвердилась
Мэр Горловки Иван Приходько опроверг информацию о ранении двоих детей в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Зайцево. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T18:31
2022-08-13T18:31
2022-08-13T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
горловка
иван приходько
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько опроверг информацию о ранении двоих детей в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Зайцево.Приходько написал в своем Telegram-канале, что, по уточненным данным, информация о ранении двоих детей в результате обстрела поселка Зайцево "не соответствует действительности".Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, горловка, иван приходько, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Горловка, Иван Приходько, Украина, Вооруженные силы Украины
Информация о ранении двоих детей в поселке Зайцево не подтвердилась
Мэр Горловки Приходько опроверг информацию о ранении двоих детей при обстреле Зайцево