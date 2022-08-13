https://ria.ru/20220813/chernogoriya-1809375304.html
МИД назвал высылку Черногорией российского дипломата лишенной логики
МИД назвал высылку Черногорией российского дипломата лишенной логики - РИА Новости, 13.08.2022
МИД назвал высылку Черногорией российского дипломата лишенной логики
Высылка Черногорией российского дипломата необоснованна и лишена логики, Москва оставляет за собой право на ответ, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T15:04
2022-08-13T15:04
2022-08-13T15:10
в мире
черногория
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Высылка Черногорией российского дипломата необоснованна и лишена логики, Москва оставляет за собой право на ответ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двенадцатого августа МИД Черногории объявил persona non grata дипломатического сотрудника посольства России в Подгорице. Попытка обосновать данный шаг в сопутствующем публичном комментарии вскрыла отсутствие у этого демарша причин и логики", - говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД."Рассматриваем выпад черногорских властей как очередной эпизод развязанной Западом и его сателлитами гибридной кампании против России. Видим в этом нежелание и неспособность официальной Подгорицы отойти от политики машинального следования такой разрушительной линии - в ущерб международной безопасности и сотрудничеству, равно как и собственным национальным интересам", - добавила официальный представитель российского дипведомства."Оставляем за собой право на ответные меры в соответствии с общепринятой практикой", - подчеркнула она.
https://radiosputnik.ria.ru/20220812/diplomat-1809288844.html
черногория
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черногория, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Черногория, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:04 13.08.2022 (обновлено: 15:10 13.08.2022)
МИД назвал высылку Черногорией российского дипломата лишенной логики
МИД назвал высылку Черногорией российского дипломата необоснованной и лишенной логики
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Высылка Черногорией российского дипломата необоснованна и лишена логики, Москва оставляет за собой право на ответ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двенадцатого августа МИД Черногории
объявил persona non grata дипломатического сотрудника посольства России
в Подгорице
. Попытка обосновать данный шаг в сопутствующем публичном комментарии вскрыла отсутствие у этого демарша причин и логики", - говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД.
"Рассматриваем выпад черногорских властей как очередной эпизод развязанной Западом и его сателлитами гибридной кампании против России. Видим в этом нежелание и неспособность официальной Подгорицы отойти от политики машинального следования такой разрушительной линии - в ущерб международной безопасности и сотрудничеству, равно как и собственным национальным интересам", - добавила официальный представитель российского дипведомства.
"Оставляем за собой право на ответные меры в соответствии с общепринятой практикой", - подчеркнула она.