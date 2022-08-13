https://ria.ru/20220813/chernogoriya-1809375304.html

МИД назвал высылку Черногорией российского дипломата лишенной логики

МИД назвал высылку Черногорией российского дипломата лишенной логики - РИА Новости, 13.08.2022

МИД назвал высылку Черногорией российского дипломата лишенной логики

Высылка Черногорией российского дипломата необоснованна и лишена логики, Москва оставляет за собой право на ответ, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T15:04

2022-08-13T15:04

2022-08-13T15:10

в мире

черногория

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Высылка Черногорией российского дипломата необоснованна и лишена логики, Москва оставляет за собой право на ответ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двенадцатого августа МИД Черногории объявил persona non grata дипломатического сотрудника посольства России в Подгорице. Попытка обосновать данный шаг в сопутствующем публичном комментарии вскрыла отсутствие у этого демарша причин и логики", - говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД."Рассматриваем выпад черногорских властей как очередной эпизод развязанной Западом и его сателлитами гибридной кампании против России. Видим в этом нежелание и неспособность официальной Подгорицы отойти от политики машинального следования такой разрушительной линии - в ущерб международной безопасности и сотрудничеству, равно как и собственным национальным интересам", - добавила официальный представитель российского дипведомства."Оставляем за собой право на ответные меры в соответствии с общепринятой практикой", - подчеркнула она.

https://radiosputnik.ria.ru/20220812/diplomat-1809288844.html

черногория

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, черногория, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)