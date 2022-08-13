https://ria.ru/20220813/chernogoriya-1809359973.html
Визит патриарха Сербского в Черногорию отложили из-за ЧП в Цетине
Визит патриарха Сербского в Черногорию отложили из-за ЧП в Цетине - РИА Новости, 13.08.2022
Визит патриарха Сербского в Черногорию отложили из-за ЧП в Цетине
Поездка патриарха Сербского Порфирия в Черногорию отложена из-за траура по 11 погибшим при нападении в Цетине в пятницу, сообщила митрополия... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T12:50
2022-08-13T12:50
2022-08-13T12:50
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БЕЛГРАД, 13 авг – РИА Новости. Поездка патриарха Сербского Порфирия в Черногорию отложена из-за траура по 11 погибшим при нападении в Цетине в пятницу, сообщила митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви (СПЦ).Накануне 34-летний Вук Борилович в исторической столице Черногории Цетине открыл огонь из охотничьего карабина. Убиты 11 человек, включая самого стрелка, ранены шестеро."Оповещаем верующих граждан и черногорскую общественность, что откладывается ранее заявленный визит его преосвященства патриарха Сербского господина Порфирия в Герцог-Нови в связи с 640-летием города из-за официального трехдневного траура и соболезнований в связи со вчерашними трагическими событиями в Цетине. Этот благословенный визит первоиерарха нашей поместной Церкви перенесен на 29-30 августа", - официально сообщила митрополия.Район, где произошла стрельба, расположен в непосредственной близости от монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Цетине и резиденции Митрополии-Черногорско-Приморской, а также туристической зоны. Ведется расследование, официально пока не установлено, был ли нападавший убит полицией или одним из граждан, как сообщают некоторые СМИ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черногория, в мире, сербия
Религия, Черногория, В мире, Сербия
Визит патриарха Сербского в Черногорию отложили из-за ЧП в Цетине
Визит патриарха Сербского Порфирия в Черногорию отложен из-за ЧП в Цетине
БЕЛГРАД, 13 авг – РИА Новости. Поездка патриарха Сербского Порфирия в Черногорию отложена из-за траура по 11 погибшим при нападении в Цетине в пятницу, сообщила митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви (СПЦ).
Накануне 34-летний Вук Борилович в исторической столице Черногории
Цетине открыл огонь из охотничьего карабина. Убиты 11 человек, включая самого стрелка, ранены шестеро.
"Оповещаем верующих граждан и черногорскую общественность, что откладывается ранее заявленный визит его преосвященства патриарха Сербского господина Порфирия в Герцог-Нови в связи с 640-летием города из-за официального трехдневного траура и соболезнований в связи со вчерашними трагическими событиями в Цетине. Этот благословенный визит первоиерарха нашей поместной Церкви перенесен на 29-30 августа", - официально сообщила митрополия.
Район, где произошла стрельба, расположен в непосредственной близости от монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Цетине и резиденции Митрополии-Черногорско-Приморской, а также туристической зоны. Ведется расследование, официально пока не установлено, был ли нападавший убит полицией или одним из граждан, как сообщают некоторые СМИ.