https://ria.ru/20220813/chernogoriya-1809359973.html

Визит патриарха Сербского в Черногорию отложили из-за ЧП в Цетине

Визит патриарха Сербского в Черногорию отложили из-за ЧП в Цетине - РИА Новости, 13.08.2022

Визит патриарха Сербского в Черногорию отложили из-за ЧП в Цетине

Поездка патриарха Сербского Порфирия в Черногорию отложена из-за траура по 11 погибшим при нападении в Цетине в пятницу, сообщила митрополия... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T12:50

2022-08-13T12:50

2022-08-13T12:50

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БЕЛГРАД, 13 авг – РИА Новости. Поездка патриарха Сербского Порфирия в Черногорию отложена из-за траура по 11 погибшим при нападении в Цетине в пятницу, сообщила митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви (СПЦ).Накануне 34-летний Вук Борилович в исторической столице Черногории Цетине открыл огонь из охотничьего карабина. Убиты 11 человек, включая самого стрелка, ранены шестеро."Оповещаем верующих граждан и черногорскую общественность, что откладывается ранее заявленный визит его преосвященства патриарха Сербского господина Порфирия в Герцог-Нови в связи с 640-летием города из-за официального трехдневного траура и соболезнований в связи со вчерашними трагическими событиями в Цетине. Этот благословенный визит первоиерарха нашей поместной Церкви перенесен на 29-30 августа", - официально сообщила митрополия.Район, где произошла стрельба, расположен в непосредственной близости от монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Цетине и резиденции Митрополии-Черногорско-Приморской, а также туристической зоны. Ведется расследование, официально пока не установлено, был ли нападавший убит полицией или одним из граждан, как сообщают некоторые СМИ.

https://ria.ru/20220812/posolstvo-1809286704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черногория, в мире, сербия