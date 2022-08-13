Афганистан наводнен оружием, заявил эксперт
Эксперт Назаров: Афганистан спустя год после прихода к власти талибов наводнен оружием
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану
ТАШКЕНТ, 13 авг – РИА Новости. Афганистан спустя год после прихода к власти талибов (движение "Талибан"*) по-прежнему наводнен бесконтрольным оружием и боевой техникой, регулярно происходят столкновения в разных частях страны, считает кандидат философских наук, старший научный сотрудник института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров.
"Количество оружия и боевой техники в Афганистане столь велико, что трудно поддается контролю. Практически еженедельно на том или ином участке границ Афганистана фиксируются конфликтные ситуации", - сказал Назаров РИА Новости, комментируя годовщину прихода "Талибана"* к власти.
По данным эксперта, нередко при ведении боевых действий между талибами и их противниками, а также внутренних талибских "разборках" ракеты, снаряды, мины залетают на территории соседних государств.
"У мирового сообщества есть законные опасения, что при предоставлении талибам доступа к афганским активам, хранящимся в банках Запада, значительная часть средств будет потрачена на закупку вооружения вместо продовольствия и медикаментов для населения", - отметил Назаров.
Эксперт считает, что до реальной стабилизации военно-политической ситуации в Афганистане достаточно далеко. "Тем более непопулярные действия талибов вызывают все большее сопротивление в стране. А это серьезно влияет на общую ситуацию с безопасностью в стране, включая безопасность пограничных районов", - добавил Назаров.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.