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Афганистан наводнен оружием, заявил эксперт - РИА Новости, 13.08.2022
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Афганистан наводнен оружием, заявил эксперт
Афганистан наводнен оружием, заявил эксперт - РИА Новости, 13.08.2022
Афганистан наводнен оружием, заявил эксперт
Афганистан спустя год после прихода к власти талибов (движение "Талибан"*) по-прежнему наводнен бесконтрольным оружием и боевой техникой, регулярно происходят... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T11:07
2022-08-13T11:07
в мире
мохаммад хасан ахунд
афганистан
кабул (город)
талибан
оон
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ТАШКЕНТ, 13 авг – РИА Новости. Афганистан спустя год после прихода к власти талибов (движение "Талибан"*) по-прежнему наводнен бесконтрольным оружием и боевой техникой, регулярно происходят столкновения в разных частях страны, считает кандидат философских наук, старший научный сотрудник института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров."Количество оружия и боевой техники в Афганистане столь велико, что трудно поддается контролю. Практически еженедельно на том или ином участке границ Афганистана фиксируются конфликтные ситуации", - сказал Назаров РИА Новости, комментируя годовщину прихода "Талибана"* к власти.По данным эксперта, нередко при ведении боевых действий между талибами и их противниками, а также внутренних талибских "разборках" ракеты, снаряды, мины залетают на территории соседних государств.Эксперт считает, что до реальной стабилизации военно-политической ситуации в Афганистане достаточно далеко. "Тем более непопулярные действия талибов вызывают все большее сопротивление в стране. А это серьезно влияет на общую ситуацию с безопасностью в стране, включая безопасность пограничных районов", - добавил Назаров.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220726/taliby-1804932489.html
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в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), талибан, оон
В мире, Мохаммад Хасан Ахунд, Афганистан, Кабул (город), Талибан, ООН
11:07 13.08.2022
 
Афганистан наводнен оружием, заявил эксперт

Эксперт Назаров: Афганистан спустя год после прихода к власти талибов наводнен оружием

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану
Представители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ТАШКЕНТ, 13 авг – РИА Новости. Афганистан спустя год после прихода к власти талибов (движение "Талибан"*) по-прежнему наводнен бесконтрольным оружием и боевой техникой, регулярно происходят столкновения в разных частях страны, считает кандидат философских наук, старший научный сотрудник института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров.
"Количество оружия и боевой техники в Афганистане столь велико, что трудно поддается контролю. Практически еженедельно на том или ином участке границ Афганистана фиксируются конфликтные ситуации", - сказал Назаров РИА Новости, комментируя годовщину прихода "Талибана"* к власти.
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Узбекистан призвал талибов разорвать связи с террористами
По данным эксперта, нередко при ведении боевых действий между талибами и их противниками, а также внутренних талибских "разборках" ракеты, снаряды, мины залетают на территории соседних государств.
"У мирового сообщества есть законные опасения, что при предоставлении талибам доступа к афганским активам, хранящимся в банках Запада, значительная часть средств будет потрачена на закупку вооружения вместо продовольствия и медикаментов для населения", - отметил Назаров.
Эксперт считает, что до реальной стабилизации военно-политической ситуации в Афганистане достаточно далеко. "Тем более непопулярные действия талибов вызывают все большее сопротивление в стране. А это серьезно влияет на общую ситуацию с безопасностью в стране, включая безопасность пограничных районов", - добавил Назаров.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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В миреМохаммад Хасан АхундАфганистанКабул (город)ТалибанООН
 
 
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