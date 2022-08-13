https://ria.ru/20220813/afganistan-1809348434.html

Афганистан наводнен оружием, заявил эксперт

Афганистан наводнен оружием, заявил эксперт - РИА Новости, 13.08.2022

Афганистан наводнен оружием, заявил эксперт

Афганистан спустя год после прихода к власти талибов (движение "Талибан"*) по-прежнему наводнен бесконтрольным оружием и боевой техникой, регулярно происходят... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T11:07

2022-08-13T11:07

2022-08-13T11:07

в мире

мохаммад хасан ахунд

афганистан

кабул (город)

талибан

оон

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ТАШКЕНТ, 13 авг – РИА Новости. Афганистан спустя год после прихода к власти талибов (движение "Талибан"*) по-прежнему наводнен бесконтрольным оружием и боевой техникой, регулярно происходят столкновения в разных частях страны, считает кандидат философских наук, старший научный сотрудник института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров."Количество оружия и боевой техники в Афганистане столь велико, что трудно поддается контролю. Практически еженедельно на том или ином участке границ Афганистана фиксируются конфликтные ситуации", - сказал Назаров РИА Новости, комментируя годовщину прихода "Талибана"* к власти.По данным эксперта, нередко при ведении боевых действий между талибами и их противниками, а также внутренних талибских "разборках" ракеты, снаряды, мины залетают на территории соседних государств.Эксперт считает, что до реальной стабилизации военно-политической ситуации в Афганистане достаточно далеко. "Тем более непопулярные действия талибов вызывают все большее сопротивление в стране. А это серьезно влияет на общую ситуацию с безопасностью в стране, включая безопасность пограничных районов", - добавил Назаров.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220726/taliby-1804932489.html

https://ria.ru/20220728/afganistan-1805518572.html

афганистан

кабул (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), талибан, оон