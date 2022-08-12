https://ria.ru/20220812/zerno-1809196007.html

Хлеборобы Липецкой области убрали более половины зерновых

Хлеборобы Липецкой области убрали более половины зерновых - РИА Новости, 12.08.2022

Хлеборобы Липецкой области убрали более половины зерновых

В Липецкой области собрали два миллиона зерна и 50 тысяч зернобобовых, всего в регионе планируют получить в этом году около четырех миллионов тонн зерновых и... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:55

2022-08-12T15:55

2022-08-12T15:55

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 12 авг – РИА Новости. В Липецкой области собрали два миллиона зерна и 50 тысяч зернобобовых, всего в регионе планируют получить в этом году около четырех миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, сейчас аграрии обмолачивают поля озимой и яровой пшеницы, гороха и ячменя. Под озимой пшеницей уже обмолочено более 74% площадей, получено 1,5 миллиона тонн. Ее урожайность остается стабильно высокой и составляет 55,7 центнеров с гектара, что на 43% больше прошлогодних показателей. Ячменя убрано 94,5 тысячи гектара и получено более 433 тысячи тонн. Его урожайность выше прошлогодних показателей на 24%. В некоторых районах собирают 50 и более центнеров с гектара. В 15 районах приступили к обмолоту яровой пшеницы. На сегодняшний день получено 55 тысяч тонн при урожайности 42,6 центнеров с гектара. Еще предстоит убрать 150 тысяч гектаров.Гороха получено более 47 тысяч тонн при урожайности 33 ц/га. И по этой культуре урожайность остается значительно выше показателя прошлого года – до 44,8 центнера с гектара.Рапс обмолачивают в восьми районах. С 1,5 тысячи гектаров собрано 4,5 тысячи тонн. Урожайность составляет 30,3 центнера с гектара. Под эту масличную культуру в текущем году отведено более 60 тысяч гектаров. Общая посевная площадь в текущем году составила 1,4 миллиона гектаров."Липецкие аграрии всегда проводят уборочную кампанию на высшем уровне. В этом году из-за капризов природы, конечно, не все идет по привычной схеме. Но в отрасли работают высококлассные специалисты, которые готовы к любым сценариям, и, уверен, они успешно справятся со своей задачей", – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.

https://ria.ru/20220811/zavod-1808918280.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов