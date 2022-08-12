Рейтинг@Mail.ru
Хлеборобы Липецкой области убрали более половины зерновых - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220812/zerno-1809196007.html
Хлеборобы Липецкой области убрали более половины зерновых
Хлеборобы Липецкой области убрали более половины зерновых - РИА Новости, 12.08.2022
Хлеборобы Липецкой области убрали более половины зерновых
В Липецкой области собрали два миллиона зерна и 50 тысяч зернобобовых, всего в регионе планируют получить в этом году около четырех миллионов тонн зерновых и... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:55
2022-08-12T15:55
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149979/07/1499790749_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_92663b5f97d04ad50ee0651c97eee3ad.jpg
ЛИПЕЦК, 12 авг – РИА Новости. В Липецкой области собрали два миллиона зерна и 50 тысяч зернобобовых, всего в регионе планируют получить в этом году около четырех миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, сейчас аграрии обмолачивают поля озимой и яровой пшеницы, гороха и ячменя. Под озимой пшеницей уже обмолочено более 74% площадей, получено 1,5 миллиона тонн. Ее урожайность остается стабильно высокой и составляет 55,7 центнеров с гектара, что на 43% больше прошлогодних показателей. Ячменя убрано 94,5 тысячи гектара и получено более 433 тысячи тонн. Его урожайность выше прошлогодних показателей на 24%. В некоторых районах собирают 50 и более центнеров с гектара. В 15 районах приступили к обмолоту яровой пшеницы. На сегодняшний день получено 55 тысяч тонн при урожайности 42,6 центнеров с гектара. Еще предстоит убрать 150 тысяч гектаров.Гороха получено более 47 тысяч тонн при урожайности 33 ц/га. И по этой культуре урожайность остается значительно выше показателя прошлого года – до 44,8 центнера с гектара.Рапс обмолачивают в восьми районах. С 1,5 тысячи гектаров собрано 4,5 тысячи тонн. Урожайность составляет 30,3 центнера с гектара. Под эту масличную культуру в текущем году отведено более 60 тысяч гектаров. Общая посевная площадь в текущем году составила 1,4 миллиона гектаров."Липецкие аграрии всегда проводят уборочную кампанию на высшем уровне. В этом году из-за капризов природы, конечно, не все идет по привычной схеме. Но в отрасли работают высококлассные специалисты, которые готовы к любым сценариям, и, уверен, они успешно справятся со своей задачей", – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.
https://ria.ru/20220811/zavod-1808918280.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149979/07/1499790749_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_27ab65b0c015e5aeac885ed91567944a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
15:55 12.08.2022
 

Хлеборобы Липецкой области убрали более половины зерновых

© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкУборка зерновых в хозяйствах Брянской области
Уборка зерновых в хозяйствах Брянской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Владимир Горовых
Перейти в фотобанк
Уборка зерновых в хозяйствах Брянской области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 12 авг – РИА Новости. В Липецкой области собрали два миллиона зерна и 50 тысяч зернобобовых, всего в регионе планируют получить в этом году около четырех миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, сейчас аграрии обмолачивают поля озимой и яровой пшеницы, гороха и ячменя. Под озимой пшеницей уже обмолочено более 74% площадей, получено 1,5 миллиона тонн. Ее урожайность остается стабильно высокой и составляет 55,7 центнеров с гектара, что на 43% больше прошлогодних показателей. Ячменя убрано 94,5 тысячи гектара и получено более 433 тысячи тонн. Его урожайность выше прошлогодних показателей на 24%. В некоторых районах собирают 50 и более центнеров с гектара. В 15 районах приступили к обмолоту яровой пшеницы. На сегодняшний день получено 55 тысяч тонн при урожайности 42,6 центнеров с гектара. Еще предстоит убрать 150 тысяч гектаров.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 16:02Липецкая область
Маслоэкстракционный завод открылся в Липецкой области
Гороха получено более 47 тысяч тонн при урожайности 33 ц/га. И по этой культуре урожайность остается значительно выше показателя прошлого года – до 44,8 центнера с гектара.
Рапс обмолачивают в восьми районах. С 1,5 тысячи гектаров собрано 4,5 тысячи тонн. Урожайность составляет 30,3 центнера с гектара. Под эту масличную культуру в текущем году отведено более 60 тысяч гектаров. Общая посевная площадь в текущем году составила 1,4 миллиона гектаров.
"Липецкие аграрии всегда проводят уборочную кампанию на высшем уровне. В этом году из-за капризов природы, конечно, не все идет по привычной схеме. Но в отрасли работают высококлассные специалисты, которые готовы к любым сценариям, и, уверен, они успешно справятся со своей задачей", – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала