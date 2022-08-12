https://ria.ru/20220812/zerno-1809146335.html

Аграрии Самарской области собрали более 1,6 миллиона тонн зерна

Аграрии Самарской области собрали более 1,6 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 12.08.2022

Аграрии Самарской области собрали более 1,6 миллиона тонн зерна

Аграрии Самарской области собрали более 1,6 миллиона тонн зерна, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T13:50

2022-08-12T13:50

2022-08-12T13:50

экономика

дмитрий азаров

самарская область

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САМАРА, 12 авг — РИА Новости. Аграрии Самарской области собрали более 1,6 миллиона тонн зерна, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона."Валовый сбор зерна с полей Самарской области, по данным на 12 августа, составил более 1,6 миллиона тонн. Более 100 тысяч тонн дали сельхозпредприятия Большеглушицкого и Кошкинского районов", - говорится в сообщении.Уточняется, что ход уборочной кампании обсудили на оперативном совещании, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин сообщил, что на сегодняшний день убрано 430 тысяч гектаров. Средняя урожайность составляет 38,3 центнера с одного гектара – это выше, чем в 2020 году. В ряде хозяйств муниципальных районов области на отдельных полях урожай озимой пшеницы достигал 80-90 центнеров с гектара."В текущем году посевная площадь зерновых и зернобобовых культур составила 1 миллион 160 тысяч гектаров. По сравнению с уровнем 2021 года зерновой клин вырос на 8 тысяч гектаров в основном за счет увеличения яровых зерновых", – цитирует Абашина пресс-служба.По информации региональных властей, большую долю в общем объеме валового сбора занимает озимая пшеница, ее собрано почти 1,4 миллиона тонн."Мы в этом году почти на 40 дней позже завершили весеннюю посевную кампанию из-за климатических условий, что несло собой определенные риски. Понятно, что в дальнейшем, по оценке растениеводов, ситуация стала исправляться с учетом температур и прочих условий. Что предпринимаете, чтобы снизить риски по урожайности?" – спросил губернатор у министра."Мы понимаем, что сроки начала уборочной кампании в связи с поздним севом сместились вправо. Погоду не обманешь, и сегодня будут сокращаться временные отрезки по уборке. Это, в первую очередь, связано с росой, что может сказаться на темпах работ. Поэтому мы сейчас максимально используем имеющиеся резервы по технике и транспорту, чтобы собрать урожай быстрее. Это одна из ключевых задач, которую мы ставим перед аграриями", – ответил Абашин.Губернатор поручил министру держать ситуацию на контроле, чтобы все мощности автопарков сельхозпроизводителей использовались по максимуму.Хозяйствами региона также ведется уборка яровой пшеницы, овса, ячменя и гороха. Последних собрано 193,4 тысячи тонн и 35,8 тысячи тонн. Также аграрии приступили к уборке льна масличного, картофеля и овощей. При урожайности 280 центнеров с гектара раннего картофеля собрано 280 тонн, овощей – более 1,1 тысячи тонн.В ряде районов области также начался сев озимых культур под урожай 2023 года, посеяны первые 2,5 тысячи гектаров, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220802/azarov-1806665663.html

https://ria.ru/20220707/stroitelstvo-1801016236.html

https://ria.ru/20220628/samara-1798785503.html

самарская область

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экономика, дмитрий азаров, самарская область