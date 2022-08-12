Рейтинг@Mail.ru
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220812/zelenskiy-1809229778.html
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации - РИА Новости, 12.08.2022
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации на Украине, следует из списка законопроектов на сайте... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T17:18
2022-08-12T17:59
в мире
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641925_0:79:3362:1970_1920x0_80_0_0_ce482b9ba9c01c1a258b8e1154794699.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации на Украине, следует из списка законопроектов на сайте Верховной рады.Текст документов пока недоступен для просмотра, однако законопроекты №7665 "О продлении сроков проведения общей мобилизации" и №7664 "О продлении срока действия военного положения на Украине" отображаются в списке "Переданных на рассмотрение руководству".Ранее сообщалось, что Рада Украины на ближайшем заседании продлит военное положение.Украинский депутат Ярослав Железняк прокомментировал новость в своем Telegram-канале. "Рассмотрение в ближайшие дни. Говорят, продление на 90 дней, но нужно дождаться официального документа", - заявил он.Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно, 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток - до 23 августа.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20220811/zelenskiy-1808893638.html
https://ria.ru/20220812/vizy-1809186514.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641925_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_fb53aafb28d038e12ab8945aecd4a8f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
17:18 12.08.2022 (обновлено: 17:59 12.08.2022)
 
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации

Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации на Украине, следует из списка законопроектов на сайте Верховной рады.
Текст документов пока недоступен для просмотра, однако законопроекты №7665 "О продлении сроков проведения общей мобилизации" и №7664 "О продлении срока действия военного положения на Украине" отображаются в списке "Переданных на рассмотрение руководству".
Ранее сообщалось, что Рада Украины на ближайшем заседании продлит военное положение.
Украинский депутат Ярослав Железняк прокомментировал новость в своем Telegram-канале. "Рассмотрение в ближайшие дни. Говорят, продление на 90 дней, но нужно дождаться официального документа", - заявил он.
Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно, 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток - до 23 августа.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 15:08Специальная военная операция на Украине
Зеленский потребовал у ЕС "значительной финансовой помощи" для Украины
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 15:39
В Британии осадили Зеленского за призыв закрыть россиянам въезд в ЕС
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала