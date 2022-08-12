https://ria.ru/20220812/zelenskiy-1809229778.html
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации - РИА Новости, 12.08.2022
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации на Украине, следует из списка законопроектов на сайте... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T17:18
2022-08-12T17:18
2022-08-12T17:59
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации на Украине, следует из списка законопроектов на сайте Верховной рады.Текст документов пока недоступен для просмотра, однако законопроекты №7665 "О продлении сроков проведения общей мобилизации" и №7664 "О продлении срока действия военного положения на Украине" отображаются в списке "Переданных на рассмотрение руководству".Ранее сообщалось, что Рада Украины на ближайшем заседании продлит военное положение.Украинский депутат Ярослав Железняк прокомментировал новость в своем Telegram-канале. "Рассмотрение в ближайшие дни. Говорят, продление на 90 дней, но нужно дождаться официального документа", - заявил он.Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно, 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток - до 23 августа.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20220811/zelenskiy-1808893638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
17:18 12.08.2022 (обновлено: 17:59 12.08.2022)
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации на Украине, следует из списка законопроектов на сайте Верховной рады.
Текст документов пока недоступен для просмотра, однако законопроекты №7665 "О продлении сроков проведения общей мобилизации" и №7664 "О продлении срока действия военного положения на Украине" отображаются в списке "Переданных на рассмотрение руководству".
Ранее сообщалось, что Рада Украины на ближайшем заседании продлит военное положение.
Украинский депутат Ярослав Железняк прокомментировал новость в своем Telegram-канале. "Рассмотрение в ближайшие дни. Говорят, продление на 90 дней, но нужно дождаться официального документа", - заявил он.
Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно, 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток - до 23 августа.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.