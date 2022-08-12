https://ria.ru/20220812/zasukha-1809272637.html
Британцы остались без питьевой воды из-за жесточайшей засухи в стране
Британцы остались без питьевой воды из-за жесточайшей засухи в стране - РИА Новости, 12.08.2022
Британцы остались без питьевой воды из-за жесточайшей засухи в стране
Тысячи домохозяйств в Великобритании остались без питьевой воды из-за рекордной засухи, пишет Daily Mail. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T19:24
2022-08-12T19:24
2022-08-12T21:15
в мире
великобритания
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100398/13/1003981317_0:186:2001:1311_1920x0_80_0_0_b7d48eb67515ddb47d5fcd19ab97aa39.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Тысячи домохозяйств в Великобритании остались без питьевой воды из-за рекордной засухи, пишет Daily Mail.Крупнейшая в стране компания по водоснабжению Thames Water предупредила потребителей о серьезных перебоях с поставками из-за жары и отсутствия осадков с июня. Кроме того, организация планирует ввести запрет на использование шлангов для полива.Как отмечается в статье, жара в Британии на сегодняшний день сильнее, чем в некоторых частях Карибского бассейна. В Лондоне она вызвала панику, из-за чего магазин Aldi ограничил покупку бутилированной воды.Засуха усилит давление на большинство компаний, занимающихся водоснабжением, и побудит их ввести массовый запрет на использование шлангов и разбрызгивателей. По словам обозревателей издания, если в ближайшие недели не будет дождя, миллионам людей запретят мыть автомобили, здания и окна. Это также может означать нормирование воды для домохозяйств.
https://ria.ru/20220812/evropa-1809213139.html
великобритания
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100398/13/1003981317_85:0:1856:1328_1920x0_80_0_0_1ee91d3703f257254577035f03aaf1cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, европа
В мире, Великобритания, Европа
19:24 12.08.2022 (обновлено: 21:15 12.08.2022)
Британцы остались без питьевой воды из-за жесточайшей засухи в стране
Daily Mail: британцы остались без питьевой воды из-за жесточайшей засухи в королевстве