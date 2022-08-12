Рейтинг@Mail.ru
Британцы остались без питьевой воды из-за жесточайшей засухи в стране - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220812/zasukha-1809272637.html
Британцы остались без питьевой воды из-за жесточайшей засухи в стране
Британцы остались без питьевой воды из-за жесточайшей засухи в стране - РИА Новости, 12.08.2022
Британцы остались без питьевой воды из-за жесточайшей засухи в стране
Тысячи домохозяйств в Великобритании остались без питьевой воды из-за рекордной засухи, пишет Daily Mail. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T19:24
2022-08-12T21:15
в мире
великобритания
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100398/13/1003981317_0:186:2001:1311_1920x0_80_0_0_b7d48eb67515ddb47d5fcd19ab97aa39.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Тысячи домохозяйств в Великобритании остались без питьевой воды из-за рекордной засухи, пишет Daily Mail.Крупнейшая в стране компания по водоснабжению Thames Water предупредила потребителей о серьезных перебоях с поставками из-за жары и отсутствия осадков с июня. Кроме того, организация планирует ввести запрет на использование шлангов для полива.Как отмечается в статье, жара в Британии на сегодняшний день сильнее, чем в некоторых частях Карибского бассейна. В Лондоне она вызвала панику, из-за чего магазин Aldi ограничил покупку бутилированной воды.Засуха усилит давление на большинство компаний, занимающихся водоснабжением, и побудит их ввести массовый запрет на использование шлангов и разбрызгивателей. По словам обозревателей издания, если в ближайшие недели не будет дождя, миллионам людей запретят мыть автомобили, здания и окна. Это также может означать нормирование воды для домохозяйств.
https://ria.ru/20220812/evropa-1809213139.html
великобритания
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100398/13/1003981317_85:0:1856:1328_1920x0_80_0_0_1ee91d3703f257254577035f03aaf1cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, европа
В мире, Великобритания, Европа
19:24 12.08.2022 (обновлено: 21:15 12.08.2022)
 
Британцы остались без питьевой воды из-за жесточайшей засухи в стране

Daily Mail: британцы остались без питьевой воды из-за жесточайшей засухи в королевстве

© Fotolia / bigfoot Стакан с водой
Стакан с водой - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Fotolia / bigfoot
Стакан с водой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Тысячи домохозяйств в Великобритании остались без питьевой воды из-за рекордной засухи, пишет Daily Mail.
Крупнейшая в стране компания по водоснабжению Thames Water предупредила потребителей о серьезных перебоях с поставками из-за жары и отсутствия осадков с июня. Кроме того, организация планирует ввести запрет на использование шлангов для полива.
Как отмечается в статье, жара в Британии на сегодняшний день сильнее, чем в некоторых частях Карибского бассейна. В Лондоне она вызвала панику, из-за чего магазин Aldi ограничил покупку бутилированной воды.
Засуха усилит давление на большинство компаний, занимающихся водоснабжением, и побудит их ввести массовый запрет на использование шлангов и разбрызгивателей. По словам обозревателей издания, если в ближайшие недели не будет дождя, миллионам людей запретят мыть автомобили, здания и окна. Это также может означать нормирование воды для домохозяйств.
Лесной пожар недалеко от Белин-Белье во Франции, 11 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 16:27
Daily Mail: в Европе наступил апокалипсис из-за невыносимой жары и пожаров
 
В миреВеликобританияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала