https://ria.ru/20220812/zasukha-1809272637.html

Британцы остались без питьевой воды из-за жесточайшей засухи в стране

Британцы остались без питьевой воды из-за жесточайшей засухи в стране - РИА Новости, 12.08.2022

Британцы остались без питьевой воды из-за жесточайшей засухи в стране

Тысячи домохозяйств в Великобритании остались без питьевой воды из-за рекордной засухи, пишет Daily Mail. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T19:24

2022-08-12T19:24

2022-08-12T21:15

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Тысячи домохозяйств в Великобритании остались без питьевой воды из-за рекордной засухи, пишет Daily Mail.Крупнейшая в стране компания по водоснабжению Thames Water предупредила потребителей о серьезных перебоях с поставками из-за жары и отсутствия осадков с июня. Кроме того, организация планирует ввести запрет на использование шлангов для полива.Как отмечается в статье, жара в Британии на сегодняшний день сильнее, чем в некоторых частях Карибского бассейна. В Лондоне она вызвала панику, из-за чего магазин Aldi ограничил покупку бутилированной воды.Засуха усилит давление на большинство компаний, занимающихся водоснабжением, и побудит их ввести массовый запрет на использование шлангов и разбрызгивателей. По словам обозревателей издания, если в ближайшие недели не будет дождя, миллионам людей запретят мыть автомобили, здания и окна. Это также может означать нормирование воды для домохозяйств.

https://ria.ru/20220812/evropa-1809213139.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, великобритания, европа